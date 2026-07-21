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Detienen a sujeto tras ser sorprendido en azoteas de viviendas de Ciudad del Carmen

Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre que caminaba sobre las azoteas de viviendas en la colonia Obrera, Ciudad del Carmen. Traía consigo un gato hidráulico.

Por Redacción Por Esto!

21 de jul de 2026

1 min

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Una fuerte movilización policial tuvo lugar en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen.
Una fuerte movilización policial tuvo lugar en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen.

La movilización de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se registró en la colonia Obrera, en Ciudad del Carmen, luego de que vecinos reportaran al número de emergencias 911 la presencia de un hombre desconocido desplazándose sobre los techos de varias viviendas, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

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Al llegar al lugar, los agentes localizaron al individuo mientras caminaba por las azoteas. Durante la inspección, le encontraron una bolsa que contenía un gato hidráulico, objeto cuyo origen no fue precisado en el momento. Ante la situación, los policías procedieron con su aseguramiento.

El sujeto fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

JGH

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