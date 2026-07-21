“Llevamos 40 años trabajándolas”: Ejidatarios de Ich-Ek denuncian intento de despojo de tierras en Hopelchén

Ejidatarios y comuneros de la comunidad de Ich-Ek acusaron que, luego de 40 años que trabajan y tienen posesión de 260 hectáreas entre montes y tierras mecanizadas, apareció un presunto dueño quien los acusa de despojo de esas tierras, cuando ellos las han labrado desde 1986 y nunca conocieron a un dueño, y ahora con una orden judicial les impiden seguir trabajándolas.

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Felipe Reneyro Poot Méndez y su hijo Israel Poot Nah, ejidatario y ambos excomisarios ejidales de ese poblado respectivamente, y el comunero Lázaro Canul Poot señalaron que esas tierras están cerca del poblado de Ich-Ek y están junto a la carretera federal 261 Hopelchén Campeche.

Expresaron en el terreno en disputa que, de esas 260 hectáreas, diez son tierras mecanizadas que están junto a la carretera federal y el resto es monte alto y monte medio, en donde también hay decenas de apiarios de varios productores de miel de la comunidad de Ich-Ek que llevan alrededor de 25 años en esos lugares.

Detallaron que, a través de un juicio y con la presencia de actuarios del Poder Judicial y de la Policía Municipal, se aseguró el predio con esa superficie desde el pasado 9 de julio de 2026, y se dieron 60 días de aseguramiento sin que se realicen trabajos agrícolas algunos ni tampoco visitar los apiarios.

Don Felipe Poot mencionó que él, cuando tenía 13 años de edad junto con su padre, empezó a trabajar las tierras hace 60 años con los métodos de tumba, roza y quema para poder hacer sus milpas mecanizadas, e indicó que él ya por sí mismo, desde 1986 empezó a trabajar las tierras para poder mantener a su familia, es decir, hace 40 años.

Don Felipe mencionó que, desde que inició hace cuatro décadas en trabajar esas tierras, nunca tuvo problemas en esas tierras y nunca supo que tenían dueño, por eso siguió trabajando porque con su padre inició a trabajar parte de esa superficie.

Detalló que, luego de mucho tiempo, supo que perteneció a una persona de nombre Cecilio Uicab, quien ya había muerto y no dejó ningún documento al respecto, sin embargo, mencionó que en el 2015 apareció una persona de nombre Bernabé, al parecer hermano del difunto Cecilio y originario del poblado de Castamay en el municipio de Campeche, quien dijo que es dueño de esas tierras.

Indicó que esa persona ha dicho que esas tierras son de su propiedad y que las ha trabajado, pero indicó don Felipe que él nunca conoció a un presunto dueño en esos 40 años que lleva trabajando, pese a quien dice ser el dueño y ha colocado inclusive rejas en sus accesos, los cuales no hay.

“Bernabé nos acusa de despojo de esas tierras, lo cual no es cierto, porque cuando empezamos a trabajar esas tierras no conocimos a ningún dueño, y si realmente es un despojo de tierras, yo habría cometido ese delito hace dos, tres o cinco años, pero llevo trabajando esas tierras 40 años”, expresó don Felipe.

Relató que Bernabé no ha presentado ningún título agrario que le acredite su propiedad, salvo un documento de compraventa del predio realizado en una Notaría Pública de la capital que al parecer es ficticia, y ese presunto dueño los demandó por despojo de tierras a través de un Juicio Reivindicatorio Civil, y un Juez de Primera Instancia descalificó a Bernabé con sus argumentos porque no acreditó su propiedad, porque ese predio era de Cecilio Uicab.

Los afectados indicaron que seguirán defendiendo sus tierras, las que han trabajado desde hace 40 años, porque tienen los documentos probatorios para ello, porque inclusive son reconocidos como avecindados por el ejido de Ich-Ek.

JGH