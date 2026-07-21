Muere colombiano dentro de una vivienda en Ciudad del Carmen; autoridades descartan violencia

Una intensa movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, agentes de la Policía Estatal, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de la Fiscalía General del Estado se registró durante la tarde en la colonia Guadalupe, luego del reporte de un hombre sin vida al interior de un domicilio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle 36 A, entre las calles 19 A y 19. Tras recibir el llamado de auxilio, los cuerpos de emergencia arribaron al inmueble, de fachada color blanco con verde, donde ingresaron para verificar la situación reportada.

Al revisar a la persona, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Ramiro Guevara, de 52 años de edad, originario de Rovira, Colombia.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre padecía cáncer de estómago desde hace aproximadamente un año, por lo que las primeras indagatorias apuntaron a un fallecimiento derivado de complicaciones clínicas.

Se informó que fue uno de sus trabajadores quien acudió al domicilio y lo encontró inconsciente, por lo que solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y, tras la inspección del lugar y la valoración del caso, determinó que se trató de una muerte por causas naturales o clínicas, descartándose indicios de violencia.

Una vez concluido el procedimiento ministerial, se autorizó el ingreso de una funeraria local para el levantamiento y traslado del cuerpo, a fin de realizar los trámites legales correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si Ramiro Guevara contaba con familiares en Ciudad del Carmen, por lo que las autoridades buscarán obtener mayor información para localizar a sus posibles seres queridos y notificarles oficialmente del fallecimiento.

Durante las diligencias, el domicilio permaneció acordonado y resguardado por elementos de seguridad, mientras concluían las actuaciones ministeriales.

JGH