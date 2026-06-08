Retiraron motocicletas manejadas por menores durante operativo en Cozumel

Un operativo de Tránsito en el malecón derivó en el aseguramiento de ocho motocicletas conducidas, en su mayoría, por menores de edad que circulaban a exceso de velocidad y realizaban maniobras peligrosas, situación que motivó la intervención de las autoridades ante el riesgo que representaban para peatones y automovilistas en una de las zonas más concurridas de la isla.

La acción se llevó a cabo tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de un grupo de motociclistas que se desplazaban de forma imprudente sobre esta vialidad turística. Elementos de Tránsito Municipal localizaron a los conductores a la altura de Playa Casitas, donde efectuaron inspecciones y verificaciones documentales.

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Durante la revisión, se confirmó que varios de los jóvenes eran menores de edad y carecían de licencia para conducir. Además, algunas unidades presentaban irregularidades como ausencia de placas, permisos vencidos o papeles incompletos, lo que derivó en la aplicación de sanciones y el traslado de los vehículos al corralón municipal.

Las autoridades informaron que las motocicletas solo podrán ser recuperadas por los padres o tutores legales, quienes deberán acreditar la propiedad y cubrir las multas correspondientes.

“Es necesario que los padres estén más pendientes. No se trata solo de darles una moto, sino de asegurarse de que sepan manejar y respeten las reglas”, comentó Jaime Castillo, conductor local que presenció el despliegue.

Este tipo de casos ha incrementado la preocupación entre ciudadanos, quienes advierten sobre la creciente presencia de adolescentes al volante sin preparación ni supervisión, particularmente en áreas de alta afluencia turística.

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De acuerdo con autoridades de vialidad, el uso de motocicletas entre jóvenes ha aumentado en la isla, situación que ha generado más reportes relacionados con conducción temeraria, falta de equipo de protección y carencia de documentación.

El despliegue en el malecón forma parte de las acciones implementadas para reforzar la Seguridad vial en puntos estratégicos de la isla, en un contexto donde el crecimiento del parque vehicular y la presencia de visitantes incrementan la complejidad de la circulación.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar el reglamento de tránsito y evitar que menores conduzcan sin la preparación ni los permisos requeridos, con el fin de reducir riesgos y garantizar la Seguridad en espacios públicos.