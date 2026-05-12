Detienen a motociclistas por hacer maniobras imprudentes y circular sin documentos en Tizimín

Un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín derivó en el aseguramiento de seis motocicletas y la detención de varios jóvenes que circulaban de manera temeraria por calles de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:25 horas sobre la calle 45A entre 78 y 80, cuando agentes policiacos que realizaban recorridos preventivos detectaron a un grupo de motociclistas realizando acelerones y maniobras imprudentes detrás de la unidad oficial, exigiendo de manera agresiva que les abrieran paso.

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Durante la revisión, las autoridades detectaron diversas irregularidades, principalmente la falta de documentación y placas de circulación, además los señalaron de conducción peligrosa.

Entre las unidades aseguradas se encuentran varias de las marcas Italika, Honda y Bajaj Pulsar, algunas de ellas sin placas y otras sin llave de encendido, lo que levantó sospechas entre los agentes.

Asimismo, algunos conductores proporcionaron sus datos, mientras que otros se negaron a identificarse ante las autoridades.

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Minutos después, arribaron las unidades 759 y 727 pertenecientes al grupo Alfa, quienes brindaron apoyo para controlar la situación y coordinar el traslado de las motocicletas.

Finalmente, las seis unidades fueron remitidas al cuartel Morelos, donde quedaron bajo resguardo para los trámites correspondientes relacionados con la falta de documentación y la acusación de conducción temeraria.

Las autoridades de seguridad reiteraron el llamado a los motociclistas a respetar el reglamento de tránsito, portar documentación en regla y evitar conductas irresponsables que puedan poner en riesgo la integridad de peatones, automovilistas y los mismos guiadores.