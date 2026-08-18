Terremoto en Indonesia deja 70 muertos y más de 40 mil desplazados; suman 2 mil 100 réplicas en Flores

El balance por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores, Indonesia, continúa aumentando. Este martes 18 de agosto, las autoridades elevaron a 70 el número de personas fallecidas, luego de confirmarse dos nuevas víctimas mortales.

La emergencia también dejó un fuerte incremento en el número de personas que tuvieron que abandonar sus viviendas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), más de 40 mil habitantes permanecen desplazados, frente a los 12 mil 800 reportados apenas un día antes.

La cifra de personas heridas también creció de manera considerable y ya se ubica en al menos mil 100, más de diez veces el registro difundido previamente.

¿Cuántas viviendas resultaron dañadas por el terremoto en Indonesia?

El movimiento telúrico provocó daños en cerca de 12 mil viviendas distribuidas en distintas localidades de Flores.

Aunque no todos los inmuebles quedaron destruidos, muchas familias se han negado a regresar a sus casas debido al temor generado por la intensa actividad sísmica posterior.

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Las autoridades explicaron que el número de desplazados no responde únicamente a los daños materiales, sino también al impacto emocional entre los habitantes, quienes continúan expuestos a constantes movimientos.

Más de 2 mil 100 réplicas mantienen en alerta a Flores

Desde el terremoto principal se han registrado más de 2 mil 100 réplicas, según el balance de la BNPB.

De ese total, alrededor de 70 movimientos fueron suficientemente fuertes como para ser percibidos por la población, lo que ha mantenido en alerta a comunidades enteras.

El portavoz de la agencia, Berton Suar Pelita Panjaitan, señaló que el miedo a nuevas sacudidas explica en parte el fuerte aumento en el número de personas desplazadas.

Fear grips children after deadly earthquake in eastern Indonesia leaves thousands displaced: https://t.co/SqUwsPCZq4 — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) August 18, 2026

Autoridades mantienen atención a damnificados

Los equipos de emergencia continúan desplegados en la isla para atender a personas heridas, evaluar viviendas y distribuir ayuda entre las comunidades afectadas.

La prioridad sigue siendo garantizar refugio seguro a quienes no pueden o no quieren regresar a sus hogares, mientras se mantiene la vigilancia ante nuevas réplicas.

Con 70 muertos, más de 40 mil desplazados y al menos mil 100 heridos, el terremoto en Flores se mantiene como una de las emergencias más graves registradas recientemente en Indonesia.

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