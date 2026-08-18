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La Casa de los Famosos México: Aldo Rendón saca del cuarto Ibiza a Cynthia Klitbo

Aldo Rendón hizo un movimiento que ha cambiado por completo el futuro de La Casa de los Famosos México.

Por Redacción Por Esto!

18 de ago de 2026

2 min

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La Casa de los Famosos México: Aldo Rendón saca del cuarto Ibiza a Cynthia Klitbo
La Casa de los Famosos México: Aldo Rendón saca del cuarto Ibiza a Cynthia Klitbo / Instagram:aldorendon

Todo parece indicar que ‘La Casa de los Famosos México’ se está poniendo cada vez más tensa, pues en esta ocasión, algunos momentos causaron mucha polémica y diferencias entre los habitantes del reality.

Durante la gala, donde los panelistas Jessie Cervantes, Mariana Echeverría y René Franco decidieron que los 3 habitantes con el mejor posicionamiento habían sido Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y Ese Pérez. Esto ocasionó que los tres participaran en el elevador del destino, aunque ellos no sabían que estaban compitiendo por cambiar el acomodo de los cuartos.

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Aldo Rendón hace una jugada muy polémica en LCFM

En la dinámica, Aldo Rendón fue el que ganó, por lo que fue el encargado de cerrar uno de los llamados cuartos y acomodar a todos en los restantes. Sin embargo, su estrategia fue muy polémica, ya que se fue por Cynthia Klitbo, quien ha estado en boca de todos por no dejar dormir a sus compañeros, pues ronca muy fuerte.

Tras esto, el famoso ingresó al confesionario para informarle a ‘La Jefa’ que decidió cerrar el cuarto Ibiza, el decidió renunciar a su propia habitación y reorganizar a los integrantes.

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Ante esto, Klitbo, Yanet García y Ernesto Laguardia son los famosos que se llevaron la peor parte, pues tendrán que sumarse al cuarto Malibú, uniéndose a Flor Vigna, Yahir, Masad Altamimi y Mariana Ochoa.

Cabe mencionar que Yanet salió huyendo de este nuevo cambio, pues los ronquidos de sus compañeros son algo que no la dejan estar tranquila. Por otra parte, Aldo decidió llevarse a Luis Chaparro y Ese Pérez a Tulum, sumándose a Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza.

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