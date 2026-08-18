Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Dos personas reciben fuerte descarga eléctrica durante conexiones irregulares en Playa del Carmen

Quintana Roo

¡Renueva tu licencia desde casa! Estos son los pasos para el trámite en línea en Quintana Roo

Una vez completado el proceso, la licencia se entregará al domicilio del dueño en su domicilio.

Por Redacción Por Esto!

18 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Solo automovilistas y motociclistas podrán realizar el trámite
Solo automovilistas y motociclistas podrán realizar el trámite / Especial

A partir de este mes de agosto del presente año, los automovilistas y motociclistas podrán realizar la renovación de sus licencias sin tener que salir desde casa. El proceso ahora se podrá realizar en línea.

Para completar el trámite, únicamente se necesitará ingresar al portaldelconductor.imoveqroo.com.mx, seguir cinco pasos y cumplir con la información requerida y al completarla, la licencia será entregada previamente al domicilio

Conoce las infracciones que podrían llevarte a perder tu licencia de conducir en CDMX.

Noticia Destacada

¿Por qué te pueden suspender y/o cancelar la licencia de conducir en la CDMX? Estas son las causas

¿Cómo renovar la licencia A1 Automovilista y A2 Motociclista?

1 Ingresar el número de licencia y CURP

2- Elegir la vigencia de la licencia

3- Validar la INE vigente

4- Realizar el pago

5- Recibirla al domicilio con DHL

Requisitos para licencia A1 y A2

  • Solicitud de renovación de licencia de conducir en el formato establecido por el IMOVEQROO
  • Licencia de conducir vigente o vencida
  • Identificación oficial vigente con fotografía INE
  • Pago en línea correspondiente

Te puede interesar