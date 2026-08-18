¡Renueva tu licencia desde casa! Estos son los pasos para el trámite en línea en Quintana Roo

A partir de este mes de agosto del presente año, los automovilistas y motociclistas podrán realizar la renovación de sus licencias sin tener que salir desde casa. El proceso ahora se podrá realizar en línea.

Para completar el trámite, únicamente se necesitará ingresar al portaldelconductor.imoveqroo.com.mx, seguir cinco pasos y cumplir con la información requerida y al completarla, la licencia será entregada previamente al domicilio

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¿Cómo renovar la licencia A1 Automovilista y A2 Motociclista?

1 Ingresar el número de licencia y CURP

2- Elegir la vigencia de la licencia

3- Validar la INE vigente

4- Realizar el pago

5- Recibirla al domicilio con DHL

Requisitos para licencia A1 y A2