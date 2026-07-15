Gabinete de Seguridad investiga ataque contra regidora de Tecate; su esposo murió y ella fue hospitalizada en EU

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene coordinación con las autoridades de Baja California para esclarecer el ataque armado contra la regidora del Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada, y su familia.

La agresión ocurrió la tarde del martes 14 de julio de 2026, cuando la funcionaria municipal circulaba en un vehículo por la colonia La Hacienda, en Tecate. Sujetos armados dispararon contra la unidad y después escaparon.

Como resultado del atentado, el esposo de la regidora perdió la vida. María de Jesús Quijada y una menor de edad que viajaba con ellos resultaron heridas, por lo que recibieron atención de los servicios de emergencia.

Ambas fueron trasladadas a un hospital de Estados Unidos para recibir atención médica especializada. El Gabinete de Seguridad señaló que se reportan fuera de peligro.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la regidora de Tecate?

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por las autoridades federales, las víctimas se desplazaban por la colonia La Hacienda cuando fueron atacadas con disparos de arma de fuego.

Noticia Destacada María de Jesús Quijada, regidora de Tecate, es atacada por grupo armado; su esposo muere en el lugar

Los primeros reportes identificaron a la víctima mortal como el esposo de la regidora. Medios nacionales señalaron que se trataba de Jesús Pereyra, quien falleció como consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión.

El caso generó una movilización de corporaciones municipales, estatales y federales, así como el inicio de las diligencias para determinar el móvil e identificar a los responsables.

Localizan incendiado el vehículo de los agresores

Como parte de las primeras investigaciones, las autoridades localizaron un automóvil cuyas características coinciden con las del vehículo utilizado por los atacantes.

La unidad fue encontrada incendiada aproximadamente a tres kilómetros del lugar donde ocurrió la agresión. Personal pericial deberá analizarla para obtener indicios que permitan establecer su procedencia y determinar quiénes la utilizaron.

El Gabinete de Seguridad indicó que las investigaciones incluyen la revisión de cámaras de videovigilancia y el intercambio de información con autoridades de Baja California.

Con relación a los hechos ocurridos en Tecate, Baja California, referidos durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, el Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/b028LyukrN — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 15, 2026

Autoridades prometen que no habrá impunidad

Las instituciones federales aseguraron que colaborarán con las autoridades locales para detener a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado.

La coordinación está a cargo de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del ataque.

IO