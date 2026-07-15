Choque entre camioneta y automóvil provoca fuerte caos vial en la avenida Gobernadores de Campeche

Un hecho de tránsito entre una camioneta y un vehículo compacto generó intenso caos vial sobre la avenida Gobernadores, luego de que ambas unidades colisionaran cuando circulaban por dicha arteria.
Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil compacto detuvo su marcha debido a la carga vehicular, situación que no fue observada a tiempo por el operador de una camioneta, quien terminó impactando la parte trasera de la unidad.
Pese al percance, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales de regular cuantía, mientras los involucrados realizaban los trámites correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
JGH