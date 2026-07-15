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Campeche / Sucesos

Choque entre camioneta y automóvil provoca fuerte caos vial en la avenida Gobernadores de Campeche

Un choque entre una camioneta y un automóvil compacto provocó caos vial sobre la avenida Gobernadores, en Campeche. El accidente dejó daños materiales, sin personas lesionadas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de jul de 2026

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Un choque entre una camioneta y un automóvil provocó caos vial.
Un choque entre una camioneta y un automóvil provocó caos vial. / Dismar Herrera

Un hecho de tránsito entre una camioneta y un vehículo compacto generó intenso caos vial sobre la avenida Gobernadores, luego de que ambas unidades colisionaran cuando circulaban por dicha arteria.

El conductor de la camioneta no alcanzó a frenar.
El conductor de la camioneta no alcanzó a frenar. / Dismar Herrera

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil compacto detuvo su marcha debido a la carga vehicular, situación que no fue observada a tiempo por el operador de una camioneta, quien terminó impactando la parte trasera de la unidad.

Pese al percance, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales de regular cuantía, mientras los involucrados realizaban los trámites correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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