Homún y Sinanché viven con fervor las celebraciones en honor a San Buenaventura

En vísperas de la solemnidad religiosa en honor a San Buenaventura, los municipios de Homún y Sinanché celebraron con diversas actividades a su patrono.

En Homún, la imagen de San Buenaventura fue entregada ayer a la última cofradía que participará en las festividades patronales, luego de permanecer durante un día en el hogar de la familia Dzul Chalé, que recibió al santo como parte de la promesa anual del Gremio de la Unión Católica.

Alrededor de las 13:00 horas, la venerada imagen fue devuelta a la parroquia para quedar bajo resguardo del Gremio Juvenil, que hoy encabezará la procesión y participará en la misa solemne en honor al patrono de la comunidad, fiesta que será concelebrada por el obispo auxiliar Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz y el párroco de la localidad.

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Horas antes, tras la misa matutina, la cofradía de la Unión Católica salió de la iglesia acompañado por el Mariachi Dos Mil y la charanga La Nube Costeña, recorriendo las principales calles del municipio hasta llegar al domicilio de don Plácido Dzul y doña Gabriela Chale, quienes junto con sus hijos, ofrecieron la manda, en honor a San Buenaventura.

Como parte del ritual, la imagen fue incensada antes de ingresar a la vivienda y nuevamente al ser colocada en el altar preparado para su veneración. Posteriormente se realizó el rezo del santo rosario, seguido de un convivio en el que los anfitriones ofrecieron atole y tacos al pastor a los asistentes. La jornada concluyó con un baile popular amenizado por el grupo Destino, integrado por músicos de la comunidad.

Las actividades dieron continuidad a la celebración iniciada la noche del lunes, cuando la cofradía realizó la tradicional quema de fuegos pirotécnicos en el atrio de la iglesia, con cascadas, bombitas de uno y dos tiempos, así como los tradicionales toritos, para después compartir una cena de convivencia en casa de don Esteban y doña Erol Couoh.

Previamente, la familia Espinoza Chí concluyó la custodia de la imagen patronal. Durante la salida del gremio realizó, por primera vez en varios años de devoción, la coronación e imposición de banda de su embajadora, Fabiola Pool Couoh, ceremonia encabezada por don Felipe Espinosa.

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Al término del acto se ofrecieron agua de horchata y tacos de cochinita a los numerosos fieles que acudieron a la celebración.

Posteriormente, los gremialistas participaron en la misa de acción de gracias oficiada por el presbítero Pedro Nemecio Novelo López, quien durante su homilía recordó que el principal mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y querer al prójimo como a uno mismo.

Mientras que en Sinanché, con profunda devoción y la presencia del obispo auxiliar Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, se celebró la solemnidad de San Buenaventura, con una misa, procesión y la participación de cientos de fieles provenientes de comunidades cercanas.

La celebración religiosa inició con un templo completamente lleno y un atrio abarrotado de devotos que acudieron para rendir homenaje al santo franciscano, cuya imagen fue colocada en andas para ser trasladada en hombros de sus fieles por las principales calles de la comunidad.

La misa solemne fue oficiada por monseñor Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, quien destacó la importancia de los santos patronos en la vida espiritual de las comunidades y reconoció la devoción que los habitantes de Sinanché mantienen hacia Buenaventura.

Posteriormente, los habitantes acompañaron la procesión con cantos de alabanza, flores, estandartes y banderas representativas de los distintos gremios que participan en el novenario patronal, demostrando una vez más el arraigo de esta tradición religiosa que se mantiene vigente desde hace más de cuatro siglos.

Al finalizar la procesión, la imagen regresó al templo entre repiques de campanas y muestras de fervor.