Hallan 10 cuerpos con signos de violencia en Zacatecas; Gobierno despliega operativo y promete dar con los responsables

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró este sábado 18 de julio en Zacatecas, luego del hallazgo de 10 personas sin vida con signos de violencia en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, hechos que activaron operativos de búsqueda e investigación por parte de autoridades estatales y federales.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició de inmediato las diligencias correspondientes en los distintos puntos donde fueron encontrados los cuerpos, con el propósito de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Las autoridades señalaron que las acciones incluyen el fortalecimiento de las labores de inteligencia, el análisis de información y la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública.

Los hallazgos ocurrieron en Pánuco, Morelos y Sain Alto

De acuerdo con los primeros reportes, el primer hallazgo ocurrió sobre la carretera federal 54, en el municipio de Pánuco, donde automovilistas alertaron a las autoridades tras observar cuatro cuerpos suspendidos de un puente vehicular.

Horas después, sobre la misma carretera, pero ya en territorio del municipio de Morelos, fueron localizados otros cinco cuerpos abandonados, por lo que la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación.

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En un tercer hecho, autoridades estatales encontraron una persona sin vida envuelta en bolsas a un costado de la carretera que comunica al municipio de Sombrerete, dentro del territorio de Sain Alto.

Los tres casos son investigados por la Fiscalía estatal para determinar si existe alguna relación entre ellos y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios.

Gobierno de Zacatecas anuncia respuesta inmediata

Tras los hechos, Rodrigo Reyes Mugüerza afirmó que, aunque la incidencia de eventos de esta naturaleza ha disminuido en los últimos años en la entidad, un caso con estas características requiere una respuesta inmediata por parte del Estado.

El funcionario aseguró que las instituciones de seguridad reforzarán los operativos de inteligencia e investigación, además de mantener la coordinación con autoridades federales y municipales para evitar que la violencia vuelva a incrementarse.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es impedir que estos hechos afecten los avances alcanzados en materia de seguridad y pacificación en Zacatecas.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para identificar a las víctimas, establecer las causas de los homicidios y determinar la posible participación de grupos delictivos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia operativa en las zonas donde ocurrieron los hallazgos y reiteraron que las acciones de seguridad continuarán para localizar a los responsables y fortalecer la vigilancia en distintos municipios de la entidad.

El Gobierno de Zacatecas aseguró que no permitirá que este episodio altere la estrategia de combate a la delincuencia y reiteró su compromiso de continuar con las acciones destinadas a preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

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