Explota sesión de Cabildo en Seyé: regidores se enfrentan con la Alcaldesa por aprobación de obras

Una ríspida sesión de Cabildo de Seyé derivó en dimes y diretes entre las autoridades locales, donde el punto crítico del desencuentro ocurrió cuando varios regidores decidieron no firmar la lista de asistencia oficial del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y la aprobación de otras obras.

En la transmisión en vivo por redes sociales, los concejales de oposición manifestaron de forma pública su temor a sufrir un engaño similar al que padecieron los legítimos ejidatarios del municipio, a los que se les despojó de sus tierras en procesos anteriores y cuya denuncia sigue en marcha.

Los regidores de oposición dijeron que carecen del tiempo suficiente para analizar las actas que la administración les entrega.

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Sin embargo, la presidenta municipal, Wendy Marielly Cauich Cauich, refutó esta declaración y les indicó que en su gestión mantuvo una total disponibilidad para la entrega oportuna de los documentos.

Señaló que el propósito de facilitar las actas de forma anticipada fue que revisaran cada punto específico y aprueben el paquete completo de obras proyectadas.

La sesión se tornó acalorada cuando los regidores decidieron no aprobar los trabajos para el segundo semestre del año, a pesar de recibir los documentos con la solicitud expresa para su validación.

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Por casi una hora se lanzaron fuertes acusaciones y reclamaciones, lo que fue visto por el público a través de las plataformas de redes sociales, hecho que generó un profundo desacuerdo y opiniones encontradas entre los pobladores.

Más tarde, Wendy Cauich Cauich señaló que lo ocurrido evidenció que las diferencias políticas e intereses particulares pesan más que resolver las necesidades urgentes de toda la comunidad.

“Era previsible que las obras para el municipio fueran rechazadas, no por falta de fundamentos técnicos o legales, sino por intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía. Me apego a la legalidad y considero que las decisiones deben tomarse con base en la ley, la responsabilidad y las necesidades de la gente, no por intereses personales o políticos”, externó.