Mueren otras 55 colmenas de abejas en Hopelchén; apicultores señalan presunta contaminación

De nueva cuenta se presentó otra mortandad de abejas en la comunidad de San Francisco Suc Tuc, en terrenos conocidos como "El Tumbo", colindantes con la colonia menonita de Sierra Verde. En esta ocasión fueron 55 colmenas, distribuidas en tres apiarios, las que murieron, afectando a los productores de miel Carlos Gerardo Poot Pech y José Adrián Poot García.

De acuerdo con la información proporcionada por los afectados, sus apiarios se ubican a unos 30 kilómetros de la comunidad, en terrenos nacionales donde han trabajado la apicultura desde hace 40 años, como una herencia transmitida por sus abuelos. Aseguraron que nunca habían sufrido una afectación de esta magnitud a su patrimonio y economía familiar.

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Los productores revelaron que sus apiarios colindan con la comunidad menonita de Sierra Verde, donde han observado cultivos de soya en los que presuntamente se han utilizado plaguicidas, lo que, consideran, habría provocado la muerte de las abejas que se encontraban en el monte cercano.

Carlos Gerardo Poot Pech explicó que las 35 colmenas que perdió esta semana estaban distribuidas en dos apiarios: uno con 22 colmenas y otro con 13. Muy cerca se encontraba otro apiario perteneciente a su cuñado José Adrián Poot García, quien perdió 20 colmenas.

Relató que la semana pasada también resultó afectado el productor José del Carmen Chí Chí, de la misma comunidad, quien reportó la muerte de 32 colmenas en dos apiarios. Señaló que, cuando visitó sus propios apiarios días antes, las abejas parecían estar en buenas condiciones; sin embargo, al regresar el martes 21 de julio, encontró que estaban muriendo.

Explicó que entre el apiario de José del Carmen Chí Chí y los suyos existe una distancia aproximada de un kilómetro, por lo que teme que la mortandad de abejas continúe extendiéndose en esa región.

Asimismo, indicó que existen otros siete apiarios en la zona que aparentemente ya presentan afectaciones y donde las abejas comenzaron a morir. Añadió que cuenta con otros apiarios más alejados, los cuales revisará este viernes, ya que la mortandad se ha presentado de manera escalonada.

El apicultor afirmó que sus abejas murieron envenenadas debido a la contaminación del medio ambiente, aunque reconoció que desconoce el mecanismo exacto de intoxicación. Cuestionado sobre si ha observado fumigaciones con drones o avionetas, respondió que no ha sido testigo de ello, ya que únicamente visita sus apiarios una vez por semana.

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Poot Pech estimó que la pérdida económica por sus 35 colmenas asciende a aproximadamente 110 mil pesos, mientras que su cuñado perdió cerca de 60 mil pesos. Señaló que este daño afecta seriamente la economía de ambas familias, ya que la apicultura representa su principal fuente de ingresos.

Cabe recordar que la semana pasada el productor José del Carmen Chí Chí reportó la muerte de 32 colmenas en dos apiarios de la misma zona. Además, el pasado 17 de junio, el apicultor José Manuel Poot Chan, también de San Francisco Suc Tuc, denunció la pérdida de 21 colmenas.

En total, 108 colmenas de abejas han muerto en poco más de un mes en esta región ubicada junto a la colonia menonita de Sierra Verde, en los límites de los municipios de Hopelchén y Campeche.