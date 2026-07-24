Yucatán, primer lugar nacional en manejo del gasto público; Hacienda reconoce su desempeño

Yucatán obtuvo el primer lugar nacional en el Diagnóstico del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) 2026, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al alcanzar una calificación de 97.9 puntos sobre 100 y un nivel de avance "Muy alto". El reconocimiento, publicado en la plataforma Transparencia Presupuestaria, posiciona al estado como la entidad mejor evaluada entre las 32 del país.

De acuerdo con la medición federal, este resultado significa que Yucatán es la entidad que mejor planea, ejerce, da seguimiento y evalúa el gasto público en México. El diagnóstico, que la Federación realiza anualmente desde 2010, analiza la forma en que los gobiernos estatales administran los recursos públicos y verifican que estos generen resultados medibles para la población.

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La evaluación de 2026 es la primera que refleja por completo el trabajo de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena. En la clasificación nacional, Yucatán superó a Guanajuato, que obtuvo 96.2 puntos, y a Baja California, con 92.2, estados que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El Diagnóstico PbR-SED revisa aspectos como la planeación de programas, la elaboración y ejercicio del presupuesto, el seguimiento de acciones, la evaluación del desempeño y los mecanismos de rendición de cuentas. El objetivo es garantizar que cada recurso público sea utilizado de manera eficiente y con beneficios verificables para la ciudadanía.

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El Gobierno del Estado destacó que este resultado confirma la solidez de las finanzas públicas estatales, respaldada por los informes trimestrales presentados ante el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, integrado por representantes del sector productivo y la sociedad civil.

Asimismo, señaló que esta disciplina financiera sustenta proyectos estratégicos como el Plan Bienestar Metropolitano, enfocado en mejorar el abastecimiento de agua, la movilidad y la seguridad en Mérida y su zona metropolitana, bajo un esquema que no contempla nuevos impuestos ni costos adicionales para la población.