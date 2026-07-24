Inauguración Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: horario y dónde ver EN VIVO la ceremonia

La espera terminó. Este 24 de julio arrancan oficialmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una ceremonia inaugural en Santo Domingo, República Dominicana, donde miles de atletas darán inicio a una edición histórica que conmemora el centenario de la competencia deportiva regional.

La delegación de México llega como una de las grandes favoritas para conquistar nuevamente el medallero. Tras finalizar en el primer lugar en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, el equipo tricolor buscará alcanzar el tricampeonato y superar las 353 medallas obtenidas en la edición anterior.

Entre los abanderados mexicanos destacan Prisca Awiti, Matías Grande y Osmar Olvera, quienes encabezarán al representativo nacional durante el desfile de inauguración y en las competencias que servirán como clasificación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La ceremonia tendrá una duración aproximada de 90 minutos y reunirá a más de 6 mil deportistas de la región. Bajo el lema "100 años de unión, una sola región, un mismo corazón", el espectáculo combinará música, tradición, tecnología y un despliegue visual para celebrar los cien años de los Juegos, cuya primera edición se realizó en 1926 en la Ciudad de México.

El evento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, dirigidos por el maestro José Antonio Molin, además de más de 90 bailarines que darán vida al espectáculo inaugural.

¿A qué hora es la inauguración de los Juegos Centroamericanos 2026?

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026.

Viernes 24 de julio de 2026. Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

18:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana.

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia inaugural?

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 podrá seguirse en vivo a través de:

TV: Claro Sports, Azteca

Claro Sports, Azteca Streaming: Canal de Claro Sports en YouTube y Centro Caribe Sports en YouTube.

Con el inicio oficial de las competencias, México buscará escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia de los Juegos y mantenerse como la potencia deportiva de la región.