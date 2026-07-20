Champotón tendrá mil 4 departamentos de Vivienda para el Bienestar; así será el registro

El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llegó al municipio de Champotón, donde se construirán mil 4 departamentos con un costo aproximado de 650 mil pesos, financiamiento sin intereses y dirigidos a familias de bajos ingresos.

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La directora general de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda Codesvi, Elvira de la Peña Abreu, anunció que el módulo de registro para las personas interesadas permanecerá abierto del 20 de julio al 2 de agosto, en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo ICAT de Champotón, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Champotón se incorpora por primera vez al programa federal de la Comisión Nacional de Vivienda Conavi, por lo que calificó la apertura del registro como "una súper noticia" para las familias del municipio, especialmente para pescadores, campesinos, comerciantes informales y trabajadores que perciben de uno hasta dos salarios mínimos.

Las viviendas se edificarán en un predio de 6.5 hectáreas, ubicado sobre la Avenida 500, por calle 22, terreno donado por un particular. Los edificios serán de cuatro niveles y contemplan un esquema de renta con opción a compra, pensado también para estudiantes que viven temporalmente en la cabecera municipal y luego decidan establecerse de manera permanente.

De la Peña Abreu explicó que podrán participar únicamente habitantes de Champotón que no cuenten con vivienda propia, no hayan recibido anteriormente un apoyo habitacional de Conavi, no sean derechohabientes del Infonavit y tengan ingresos de hasta dos salarios mínimos.

El registro estará abierto del 20 de julio al 2 de agosto. / Alejandro Balan

Los documentos solicitados son: credencial para votar, CURP, comprobante de domicilio, declaración de ingresos, certificado médico en caso de discapacidad y constancia que acredite no ser propietario de una vivienda.

La funcionaria aclaró que el registro no garantiza la asignación de un departamento. Una vez concluida la recepción de documentos, se verificará que los aspirantes cumplan todos los requisitos, se realizarán visitas domiciliarias y, si la demanda supera las mil 4 viviendas disponibles, se efectuará un sorteo público con la presencia de un notario, para garantizar total transparencia.

Asimismo, advirtió que no existen gestores, intermediarios ni personas autorizadas para cobrar por un lugar dentro del programa, por lo que pidió a la población no caer en fraudes.

Finalmente, informó que actualmente se desarrollan los trabajos preliminares de mecánica de suelos y elaboración del proyecto ejecutivo. Una vez iniciada la construcción, estimó que los departamentos podrían estar concluidos en aproximadamente ocho meses.

JGH