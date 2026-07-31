“Antes sacábamos hasta 100 kilos": pescadores de Isla Arena temen una mala temporada de pulpo

Los pescadores de la comunidad de Isla Arena comenzaron la instalación de jimbas a sus embarcaciones ante el inicio de la temporada de pesca de pulpo, la cual arranca oficialmente el primero de agosto. Sin embargo, al coincidir el arranque con el fin de semana, la mayoría de los marineros saldrá al mar hasta el lunes para verificar qué tanto tienen que alejarse para obtener el producto, el cual reportan actualmente escaso, y evaluar los daños ocasionados por la pesca furtiva con buzos.

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Lo anterior lo dieron a conocer los pescadores José Alberto Escalante López, Ramiro Chan Correa y Abraham Molas Gómez, entre otros, quienes mencionaron que en años anteriores la pulpeada era la "gloria", pues se registraban suficientes capturas gracias al cumplimiento estricto del programa de veda.

Recordaron que, bajo esas condiciones de control, no necesitaban alejarse tanto del litoral y podían pescar hasta 100 kilos del molusco por jornada debido a que existía mayor vigilancia contra los depredadores. Acusaron que hoy en día las autoridades competentes se hicieron de la "vista gorda" y de "oídos sordos" ante los constantes reportes de furtivos que ingresaban a saquear el producto marino.

Los hombres de mar señalaron que, aunque la temporada comienza en el primer minuto del sábado, será hasta el inicio de la semana cuando se incorporen de lleno a las labores de captura. Aclararon que durante las primeras salidas buscarán conocer las condiciones actuales del litoral y determinar qué tan lejos tendrán que desplazarse para encontrar bancos del molusco.

Lamentaron que la situación actual sea muy diferente a la de años pasados, a pesar de que durante los últimos meses reportaron oportunamente la presencia de presuntos depredadores que saquearon la zona antes del arranque oficial. Los marineros consideraron que este saqueo afecta directamente a quienes dependen de la pesca legal y tradicional para sostener a sus familias.

Ante el arranque de la temporada de captura, los ribereños hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar la vigilancia en las costas de Isla Arena y erradicar la pesca furtiva. Esperan que exista un mayor control que garantice igualdad de condiciones en una actividad que representa el principal motor económico de esta comunidad pesquera. Por Erik Caamal.

JGH