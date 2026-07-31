Canaco pide respetar la ley y ve beneficios económicos en proyectos como Las Dunas en Chuburná

Mientras crece la oposición ciudadana al proyecto inmobiliario Las Dunas, en Chuburná Puerto -que ayer fue clausurado por la Profepa-, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Mérida sostuvo que cualquier inversión privada es bienvenida para Yucatán, siempre que cumpla con la legislación vigente y cuente con todas las autorizaciones ambientales y urbanas correspondientes.

El presidente del organismo, Enrique Molina Casares, afirmó que ni él ni la Cámara conocen a detalle el desarrollo turístico, por lo que evitó pronunciarse sobre sus características o posibles impactos. Sin embargo, señaló que, de acreditarse que toda la documentación está en regla, la inversión podría representar un beneficio económico para el Estado.

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“Si el proyecto cuenta con toda la documentación en regla, debería llevarse a cabo; es una buena inversión”, expresó el dirigente, quien consideró que este tipo de desarrollos suelen traducirse en empleos, derrama económica y oportunidades para las comunidades.

Resistencia social

Las declaraciones ocurren en un momento en que el proyecto enfrenta una fuerte resistencia social. Durante los últimos días, habitantes de Chuburná Puerto, agrupados en el colectivo Salvemos Las Dunas, iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir la suspensión de las obras, al advertir que el desarrollo pone en riesgo uno de los sistemas de dunas costeras mejor conservados del litoral yucateco.

De acuerdo con los opositores, el complejo contempla la intervención de más de 92 mil metros cuadrados, donde se proyectan torres de departamentos, áreas comerciales, vialidades y amenidades. Ambientalistas sostienen que la remoción de la vegetación podría acelerar la erosión costera y afectar especies protegidas, como el colibrí tijereta mexicano y la matraca yucateca, ambas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT.

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La controversia incluso motivó la intervención del Gobierno del Estado, que solicitó formalmente a la Semarnat y a la Profepa verificar que el proyecto cumpla con todas las condicionantes de la autorización federal y que no existan afectaciones a humedales, manglares ni a la Zona Federal Marítimo Terrestre. Ayer finalmente el proyecto apareció con una manta que indica la suspensión temporal de las obras.

Así, la postura de Canaco se suma a un debate: por un lado, quienes defienden la llegada de nuevas inversiones para impulsar la economía y, por otro, ciudadanos y especialistas que advierten que la pérdida de las dunas costeras afectan la protección frente a huracanes, marejadas y el avance de la erosión.