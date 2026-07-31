Conductor muere prensado en la vía Mérida-Cancún tras chocar contra una valla metálica

Un trágico accidente registrado la mañana de este viernes en la autopista Mérida–Cancún cobró la vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, luego de que la camioneta que conducía se saliera del camino y chocara de forma violenta contra la infraestructura de seguridad vial, a la altura del kilómetro 87, en el municipio de Tinum.

Según la información recabada en el lugar, la víctima se dirigía hacia Cancún cuando, presuntamente, el cansancio le hizo perder el control del volante.

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La unidad abandonó la carpeta asfáltica y terminó impactándose contra la barra metálica de contención, cuya estructura atravesó parte del vehículo debido a la fuerza de la colisión.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. En respuesta, rescatistas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegaron un operativo para liberar al conductor, quien permanecía atrapado entre los fierros retorcidos.

Una vez extraído, fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital, donde ingresó en estado crítico.

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Pese a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio y a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante el percance.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras permanecieron en el sitio para resguardar el área, coordinar las labores periciales y elaborar el reporte correspondiente. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer de manera oficial las causas del accidente.