Presidenta Sheinbaum llama a nuevos oficiales navales a servir con honestidad, humildad y amor por México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los nuevos oficiales de la Armada de México a ejercer el mando con honestidad, humildad y cercanía con la población, durante la ceremonia de graduación celebrada este viernes 31 de julio en la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, municipio de Alvarado, Veracruz.

Ante autoridades civiles, militares, familiares y cadetes, la mandataria sostuvo que las y los graduados no solamente recibieron un grado y un sable, sino también la confianza del pueblo mexicano y la responsabilidad de proteger la soberanía nacional.

Sheinbaum reconoció los años de estudio, entrenamiento y disciplina que requirió su formación. También destacó el acompañamiento de madres, padres, abuelos, hermanos, parejas e hijos, quienes compartieron las ausencias y sacrificios de quienes decidieron desarrollar una carrera naval.

La Heroica Escuela Naval Militar tiene a su cargo la formación de oficiales para distintas áreas de la Armada de México y constituye uno de los principales establecimientos de la Universidad Naval.

Sheinbaum pide ejercer el liderazgo con el ejemplo

La presidenta señaló que el verdadero liderazgo no depende únicamente del rango ni del uniforme, sino de la forma en que se ejerce la autoridad.

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“El uniforme no hace más grande a quien lo porta, sino que le exige ser mejor ser humano todos los días”, expresó durante su mensaje.

Añadió que la formación naval permite adquirir conocimientos para conducir embarcaciones, diseñar estrategias, integrar unidades de Infantería de Marina o desempeñarse como pilotos aviadores. Sin embargo, consideró que esas capacidades deben acompañarse de valores y una vocación de servicio.

Sheinbaum pidió a los graduados recordar que el mayor reconocimiento para un marino no es el grado alcanzado, sino la confianza que la sociedad deposita en su conducta.

Presidenta recuerda a héroes navales de México

Durante su discurso, la mandataria recordó el legado de Pedro Sáinz de Baranda, José Azueta, Virgilio Uribe e Hilario Rodríguez Malpica.

Señaló que estos personajes representan distintos momentos en la defensa de la independencia, la soberanía y las instituciones del país. Afirmó que la nueva generación de oficiales recibe esa herencia histórica y deberá conservarla mediante su actuación diaria.

Sheinbaum también destacó que la Armada participa en el rescate de personas, la protección de costas y puertos, así como en la atención de comunidades afectadas por huracanes e inundaciones.

Reconoce labor del secretario de Marina

La presidenta expresó su respaldo al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a quien describió como un mando preparado, íntegro y comprometido con México.

Pidió a los nuevos oficiales aprender de su ejemplo y construir su liderazgo mediante la disciplina, la sencillez y la honestidad.

La ceremonia fue encabezada por Sheinbaum como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y contó con la participación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; integrantes del gabinete federal, autoridades legislativas, judiciales y mandos militares.

Al concluir su mensaje, la presidenta afirmó que México necesita marinos capaces de responder a los nuevos desafíos con preparación e innovación, pero sobre todo con respeto y amor por su pueblo.

“Que tengan siempre buen viento y buena mar”, expresó antes de reconocer a quienes iniciarán una nueva etapa de servicio dentro de la Armada de México.

IO