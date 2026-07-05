Más de 50 artesanas participan en encuentro para impulsar el consumo local en Felipe Carrillo Puerto

Con la participación de mas de 50 artesanas de diferentes comunidades y de la propia cabecera municipal, se llevó acabo el encuentro entre artesanas denominado Mujer y Arte, sabores, colores, esencia de nuestra tierra, donde cuyo objetivo principal es dar a conocer las obras y además fortalecer el consumo local.



La actividad se realizó en las instalaciones de Expo-Maya, ubicado en la avenida Benito Juárez entre las calles 77 y 79 de la colonia Jesús Martínez Ross, cuando la mañana de este día se llevó acabo el encuentro de artesanas, provenientes de las comunidades de Kampokolche Nuevo, Filomeno Mata, X-Pichil, y de la propia cabecera municipal.

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La actividad consistió en la exhibición de las diferentes obras, desde bordados, hamacas, e incluso alimentos y productores provenientes del campo, como semillas, hierbas medicinales, raíces, miel entre otros productores, que fueron exhibidos para su venta, como parte de fortalecer el consumo local.



Mientras que los bordados y las hamacas fueron exhibidas en pasarelas por parte de jóvenes tanto mujeres como hombres, que portaban dichas vestimentas para que de esta manera lucir los trabajos hechas por mujeres principalmente.



Al respecto Jesus Ávila, organizador de, evento señaló que “uno de los objetivos de esta actividad es dar inicio a lo que consideramos un mercado artesanal, en este espacio de Expo-Maya, para que las artesanas de nuestro municipio puedan acudir a ofertar su trabajo de manera directa al publico.



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Siguió diciendo que “esta actividad se pretende realizar por lo menos una vez al mes, para que de esta manera las artesanas pudieran desplazarse desde sus comunidades de origen para participar en esta actividad que se organiza en este espacio, mismo que es de manera gratuita, para que de esta manera se vayan sumando mas artesanas.



Asi mismo dijo que lo que tambien se busca es que la ciudadanía sepa que cada mes se estaría organizando esta actividad y puedan llegar a este lugar para adquirir lo que se elabora mediante las manos mayas, ya sea artesanías, alimentos y productos que se traen desde las comunidades indígenas.