Reconocen excelencia académica de 14 estudiantes de Yucatán; recibirán una beca y un viaje a la CDMX

La educación como herramienta de justicia social abre nuevas oportunidades para niñas y niños de Yucatán, afirmó el Gobernador Joaquín Díaz Mena al reconocer a las 14 alumnas y alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, quienes destacaron entre más de 36 mil participantes de los 106 municipios del estado por su esfuerzo, dedicación y excelencia académica.

Durante el reconocimiento, Díaz Mena destacó que este logro representa un ejemplo para las infancias yucatecas y reiteró el compromiso del Gobierno del Renacimiento Maya de generar condiciones para que más estudiantes continúen su formación y alcancen su máximo potencial.

Noticia Destacada Yucatán gestiona ante IMSS-Bienestar el regreso de personal de salud contratado durante la pandemia

Las y los estudiantes reconocidos fueron Kevin Alexander Canché Yah, de la escuela Revolución, de la comisaría de Tipikal, Maní; Keyli Yoselín Lara Pool, de la escuela Guadalupe Victoria, de Mérida; Génesis Valentina Poot Tukuch, de la primaria Venustiano Carranza, de Maxcanú; Bárbara Bah Sandoval, de la primaria José Enrique Ruíz Carrillo, de Umán; Malenny Guadalupe Acosta Castillo, de la escuela Nueva Creación Primaria Indígena, del municipio de Kanasín; Cristian Augusto Cano Noh, de la primaria José de la Cruz Mena Alcocer, de la comisaría de Tiholop, en Yaxcabá; Alondra Romina Mex, de la Escuela Primaria Comunitaria Diego Rivera, de la comisaría de X-Mexil, Yaxcabá; y Victoria Sánchez Ojeda, de la escuela Juan de Dios Peza, del municipio de Hunucmá.

De Mérida, también fueron reconocidos Janeth Sophie Pérez Romero, de la escuela Laura Méndez de Cuenca; Giselle Rosado Manzanilla, de la escuela Juan Crisóstomo Cano y Cano; Ulises Mateo Soloveichik Rosado, de la escuela Alfredo Lizárraga Azarcoya; Ricardo Jasser Vázquez Uc, de la escuela Vicente Guerrero; Ángel Gael Novelo Álvarez, de la escuela Juan Cupul; y Mathias Caballero Novelo, del Colegio Regional de México.

Noticia Destacada México vs Inglaterra: Anuncian operativo especial de seguridad en la Zona Fan del estadio Kukulcán en Mérida

Como parte de este reconocimiento, las y los estudiantes recibieron una beca de la Fundación BBVA para continuar sus estudios de secundaria.

Además, quienes mantengan un alto rendimiento académico y cumplan con los criterios establecidos podrán seguir recibiendo respaldo en el bachillerato mediante el programa Chavos que Inspiran, esquema que ofrece acompañamiento incluso hasta la conclusión de sus estudios universitarios.

En reconocimiento al esfuerzo de las y los 14 alumnos, el titular del Ejecutivo estatal anunció que el Gobierno del Estado los llevará a un viaje a la Ciudad de México, donde podrán conocer nuevos lugares y visitar al secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo