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Registros expuestos y pavimento dañado generan peligro vial en Champotón

Vecinos de Champotón exigen reparación de cruces con socavones y registros dañados.

Por Jorge May

5 de jul de 2026

1 min

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Persisten daños en calles de Champotón; vecinos temen accidentes durante las lluvias
Persisten daños en calles de Champotón; vecinos temen accidentes durante las lluvias / Jorge May

Al menos dos cruces viales representan un peligro latente para la vialidad ante registros expuestos y daños en el pavimento, es el caso de las colonias Laureles y San Patricio, en la cabecera de Champotón.

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El primer caso se localiza en la calle 41 con 14 en la colonia Laureles, arteria donde en repetidas ocasiones los colonos han solicitado la reparación de un registro que permanece en mal estado.

El segundo punto de riesgo se encuentra en el cruce de la calle 33 con 27 A en la colonia San Patricio, donde se formó otro socavón sobre el pavimento de concreto por donde atraviesa un drenaje pluvial.

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Ambos cruces representan un peligro para la vialidad, situación que se agrava en esta temporada de lluvias. Incluso, moradores del lugar han colocado objetos a modo de preventivo.

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