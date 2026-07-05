Camioneta corta circulación a motocicleta y deja dos lesionados en la colonia Cuauhtémoc de Ciudad del Carmen

Dos personas con lesiones leves y daños materiales de consideración fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en calles de la colonia Cuauhtémoc de Ciudad del Carmen, luego de que una camioneta presuntamente invadiera la circulación de una motocicleta, provocando el impacto entre ambas unidades.

El percance ocurrió sobre la avenida Aviación, en el cruce con la calle 42, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar y la posición final de los vehículos, el conductor de una camioneta Mazda negra, con placas DHW-758-C del estado de Campeche, intentó incorporarse a la avenida al salir de la calle 42.

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Sin embargo, al realizar la maniobra de manera intempestiva, presuntamente cortó la circulación de una motocicleta tipo Cross, con placas 18GTR8 del estado de Campeche, en la que viajaban dos hermanos que se dirigían hacia su domicilio.

Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados contra el pavimento. El conductor resultó con un golpe en la pierna derecha, mientras que su acompañante sufrió una lesión sangrante a la altura del tobillo.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a los lesionados, quienes, afortunadamente, no presentaban heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Minutos después arribó el ajustador de la aseguradora de la camioneta para realizar el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

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Finalmente, el conductor de la unidad aceptó la responsabilidad del accidente a través de su seguro, comprometiéndose a cubrir tanto los daños materiales como la atención de las lesiones sufridas por los motociclistas.

Gracias al acuerdo alcanzado entre ambas partes, el incidente se resolvió en el lugar sin necesidad de intervención legal adicional por parte de las autoridades.