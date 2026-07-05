Erling Haaland elimina a Brasil del Mundial 2026 y clasifica a Noruega a Cuartos de Final

El Mundial 2026 perdió a uno de sus grandes favoritos. Brasil quedó eliminado en los Octavos de Final luego de caer 2-1 ante Noruega, en un partido donde Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más letales del planeta.

El atacante noruego necesitó apenas unos momentos de brillantez para inclinar el encuentro a favor de su selección. Con un doblete de Erling Haaland, Noruega consumó una de las mayores sorpresas del torneo y aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

La actuación de la Canarinha estuvo lejos de su mejor versión. Además de verse superada por el conjunto europeo, Brasil desperdició una oportunidad inmejorable para cambiar el rumbo del partido cuando Bruno Guimarães falló un penal que previamente le cedió Vinícius Jr. durante la primera mitad.

Con este resultado, Noruega se instala entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 y ahora espera rival. Su próximo adversario saldrá del duelo entre México e Inglaterra, con quienes se enfrentará el próximo 11 de julio en Miami, en un partido que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.