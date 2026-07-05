Ernesto Sánchez y Abigail Cabrera conquistan la Carrera del Día del Ingeniero en Mérida

Los corredores Ernesto Sánchez Carrillo y Abigail Cabrera Martínez se proclamaron absolutos de la tradicional Carrera por el Dia del Ingeniero que organiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Compitiendo en la categoría libre varonil, Sánchez Carrillo se impuso con tiempo de 34.11 minutos, en el segundo puesto terminó Harvey Pérez Hernández (40.38) y en tercero quedó Juan Ucán Solís (56.25).

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Por su lado, en la rama femenil Cabrera Martínez se proclamó la reina con 39.26 minutos.

Ernesto Javier Sánchez Carrillo ganó en libre varonil con 34.11 minutos; en la segunda y tercera plaza quedaron Ailed Gurubel Cabrera (39.52) y Diana Gallardo Dzul (47.20), respectivamente.

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La edición 31 de esta carrera de 10 kilómetros, además de caminatas de cinco y de tres, participaron alrededor de 800 personas teniendo como salida y meta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).