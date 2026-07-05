Persisten quejas por atención y retrasos en Hospital IMSS-Bienestar de Kantunilkín



Usuarios del Hospital IMSS-Bienestar de la cabecera municipal denunciaron graves deficiencias en la calidad del servicio, desatención del personal médico y presuntos malos tratos hacia los pacientes, Clara Yam, habitante afectada, expuso públicamente las irregularidades vividas durante dos días consecutivos en el área de ultrasonido, donde aseguró haber sido ignorada por el médico en turno, además de señalar una presunta prepotencia institucional y la ausencia de directivos para resolver los conflictos.

La denunciante relató que la problemática comenzó el viernes, cuando el médico en turno suspendió las consultas argumentando falta de internet e impresora, retirándose del lugar pese a que la encargada del hospital, identificada, logró conseguir los equipos de forma externa para que se dieran las consultas.

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Tras reprogramarse las citas para el sábado, Yam acudió desde las 05:00 de la mañana horas obteniendo la ficha dos; sin embargo, acusó que el médico alteró el orden de los turnos para beneficiar a pacientes del día anterior e ignoró sus solicitudes de atención y de devolución de su orden médica, actuando "de su santa voluntad" ante la nula presencia del director o subdirector del nosocomio.

Considero que si ella se levantó por la madrugada y Bienestar a apartar ficha y esperar que las consultas comiencen a las 8 de la mañana, se debe respetar el orden, por lo que su hijo debía ser de los primeros, pues para hacer los ultrasonidos es en ayunas, sin embargo al llegar otras personas después de las ocho de la mañana se les daba prioridad.

Ante la nula atención recibida en la institución médica y después de las once de la mañana, la afectada decidido retirarse del hospital con su hijo menor, sin recibir la atención medica correspondiente, tampoco haber recibido su orden médica, para buscar un servicio de ultra sonido particular.

Por su parte, personal del Hospital IMSS-Bienestar ofreció una versión distinta, argumentando que las afectaciones operativas derivan de causas de fuerza mayor, de acuerdo con los trabajadores, las recientes lluvias quemaron el módem de la institución hace ocho días, por lo que cada área ha debido buscar medios particulares para laborar.

Confirmaron que el viernes no se pudo trabajar por la falta de conectividad, motivo por el cual se citó a los usuarios para el sábado una vez habilitados el internet y la impresora de forma externa.

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La institución aclaró que el retraso en la atención al hijo de la denunciante se debió estrictamente a la aplicación de los protocolos de priorización para adultos mayores y pacientes diabéticos.

Según el personal, cuando finalmente se llamó al menor para su turno, este no se encontraba dentro del hospital para escuchar el llamado, las autoridades operativas enfatizaron que trabajan al límite con las herramientas disponibles, lamentando que no todos los usuarios muestren la paciencia necesaria para respetar el orden establecido o ceder el espacio a los casos de mayor vulnerabilidad médica.