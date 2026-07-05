Pescadores de Lázaro Cárdenas recurren al comercio informal por falta de un precio base de langosta

La Federación de Cooperativas Pesqueras de la Zona Norte del municipio Lázaro Cárdenas, encabezada por su representante Alberto Pérez Villatoto, informó que las primeras capturas de langosta de la temporada carecen de un mercado formal, por lo que gran parte del producto se comercializa de manera informal ante la falta de un precio base establecido en la región.

El dirigente explicó que esta situación deriva del inicio anticipado de la temporada, el pasado 1 de julio, que comenzó en un escenario de incertidumbre económica y con una baja participación del sector. Apenas el 20% de un padrón integrado por entre mil y mil 200 pescadores salió a realizar labores de captura.

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Actualmente hay una marcada diferencia en los precios del crustáceo. En la cabecera municipal, comerciantes informales ofrecen la langosta en aproximadamente 350 pesos por kilogramo, mientras que las marisquerías que han logrado abastecerse la venden entre 600 pesos por kilo.

De acuerdo con el sector pesquero, esta disparidad obedece principalmente a la calidad del producto. La langosta que no cumple con las medidas legales o las especificaciones comerciales no puede ingresar al mercado formal, por lo que termina siendo adquirida a menor precio por intermediarios informales.

Las condiciones operativas continúan siendo complicadas. La mayoría de los pescadores ha decidido mantener sus embarcaciones en tierra o reducir sus salidas al mar debido al riesgo financiero que representa invertir en combustible e insumos sin contar con una cotización que garantice la recuperación de los costos y una utilidad.

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La dirigencia de las cooperativas estima que la estabilización de los precios y la consolidación de los canales de comercialización hacia los mercados nacional y de exportación podrían tardar varias semanas, prolongando la incertidumbre que enfrenta la actividad.

Mientras tanto, el sector pesquero de Lázaro Cárdenas atraviesa un escenario de vulnerabilidad económica que impacta directamente en los ingresos de las familias que dependen de esta pesquería, considerada uno de los principales motores económicos de la zona norte del estado durante el segundo semestre del año.

A este panorama se suma otro desafío: el incremento de las lluvias, cada vez más frecuentes durante la temporada, lo que podría provocar en cualquier momento el cierre del puerto a la navegación menor. De concretarse esta medida, las restricciones afectarían aún más la actividad pesquera, agravando la falta de mercado y la ausencia de precios para la langosta en la región.