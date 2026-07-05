Yucatán gestiona ante IMSS-Bienestar el regreso de personal de salud contratado durante la pandemia

El Gobierno de Yucatán informó que realiza gestiones ante el IMSS-Bienestar para lograr el retorno al estado del personal de salud yucateco que fue reubicado en otras entidades del país durante el proceso de transición al nuevo modelo de atención médica, luego de que la entidad formalizara su incorporación a este sistema.

La administración estatal señaló que, por instrucciones del gobernador Joaquín Díaz Mena, se impulsa una ruta administrativa para atender la situación de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que fueron trasladados principalmente a Campeche y Quintana Roo, tras no concretarse en su momento la adhesión de Yucatán al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la información oficial, este personal fue contratado con recursos federales durante la emergencia sanitaria por COVID-19 mediante contratos temporales. Sin embargo, en marzo de 2024, la falta de un convenio de incorporación al IMSS-Bienestar provocó que la Federación determinara su reubicación hacia estados que ya operaban bajo ese esquema, con el fin de conservar sus fuentes de empleo.

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El Gobierno estatal indicó que desde noviembre de 2024 mantiene gestiones con autoridades federales para facilitar el regreso de estos trabajadores, proceso que ahora cuenta con mejores condiciones institucionales tras la firma del convenio de incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar.

No obstante, precisó que la reincorporación del personal no depende únicamente del Ejecutivo estatal, ya que requiere la autorización del IMSS-Bienestar, así como la disponibilidad de plazas, espacios y perfiles acordes con las necesidades del sistema de salud en la entidad.

Como parte de este proceso, ambas instancias trabajan en la integración de un padrón actualizado del personal reubicado, además de documentar las gestiones realizadas y establecer un mecanismo para que el retorno se lleve a cabo de manera gradual, conforme a las necesidades de las unidades médicas de Yucatán.

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La administración estatal agregó que, una vez concretada su reincorporación, las y los trabajadores serán incluidos en el proceso de basificación escalonada contemplado en el convenio con IMSS-Bienestar, con el objetivo de brindarles mayor estabilidad laboral y certeza en sus condiciones de trabajo.

Finalmente, el Gobierno de Yucatán reiteró su compromiso de colaborar con el Gobierno de México para que el personal de salud que participó en la atención de la pandemia pueda regresar a prestar sus servicios en su estado de origen, dentro del marco operativo del IMSS-Bienestar.