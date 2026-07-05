¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy domingo 5 de julio? Procivy alerta por lluvias muy fuertes y calor de hasta 40 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este domingo 5 de julio se prevén lluvias muy fuertes en varios municipios del estado, derivadas del paso de una onda tropical y su interacción con una vaguada, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante posibles encharcamientos, rachas de viento y actividad eléctrica.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más intensas se presentarán después de las 15:00 horas en una franja del centro y oriente de Yucatán, mientras que en Mérida y otras regiones del estado se esperan precipitaciones moderadas a fuertes durante la tarde.
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Municipios donde lloverá más fuerte en Yucatán este domingo 5 de julio
Procivy pronostica lluvias de intensidad muy fuerte a partir de las 15:00 horas en los siguientes municipios:
- Sotuta
- Seyé
- Quintana Roo
- Mayapán
- Maní
- Mama
- Kantunil
- Izamal
- Huhí
- Hoctún
- Hocabá
- Espita
- Chumayel
- Xocchel
- Tunkás
- Tekit
- Teabo
- Tahmek
- Sudzal
- Cenotillo
- Homún
Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían presentarse con intensidad en periodos cortos.
¿Lloverá en Mérida este domingo?
En Mérida, así como en municipios del noreste, sureste, suroeste y noroeste de Yucatán, se esperan lluvias moderadas y ocasionalmente fuertes entre las 15:00 y las 18:00 horas.
Además de la lluvia, se pronostican fuertes rachas de viento, con actividad eléctrica y lluvias ligeras y aisladas durante la noche.
Vientos fuertes durante las lluvias
El pronóstico de Procivy indica que el viento será del sureste y noreste, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora.
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Durante las tormentas podrían registrarse rachas superiores a los 60 km/h, principalmente en las zonas donde se desarrollen las lluvias más intensas.
Persistirá el calor extremo en Yucatán
A pesar de las precipitaciones, el ambiente continuará extremadamente caluroso durante la tarde. Las temperaturas máximas previstas son:
- 36 a 40 grados Celsius en el interior del estado.
- 32 a 34 grados en la zona costera.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Oleaje en la costa yucateca
Para el litoral de Yucatán también se espera oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda a pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones menores mantenerse informados sobre las condiciones marítimas antes de salir a navegar.
Procivy reiteró el llamado a la población a seguir los canales oficiales de información y tomar precauciones durante la tarde, periodo en el que se concentrará el mayor potencial de lluvias en gran parte del estado.