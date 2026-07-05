Protección Civil emite recomendaciones para ver el México vs Inglaterra; alertan por lluvias fuertes

Con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la ciudadanía para seguir medidas de autocuidado que permitan disfrutar del encuentro de forma segura, especialmente ante el pronóstico de lluvias fuertes que afectará a varias entidades, entre ellas Yucatán.

La dependencia exhortó tanto a quienes asistirán al Estadio Ciudad de México como a quienes acudirán a plazas, restaurantes, bares o zonas de transmisión pública a planificar sus traslados y llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar los filtros de acceso.

Lluvias fuertes durante el partido México vs Inglaterra

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se esperan lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Yucatán, además de otras entidades como Quintana Roo, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Morelos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en algunas regiones.

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Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó llevar impermeable o ropa adecuada para la lluvia, además de mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas antes de salir de casa.

Recomendaciones para asistir al partido o verlo en espacios públicos

La autoridad emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes durante el encuentro:

Llegar con suficiente anticipación al estadio o al sitio donde se verá el partido.

No ingresar con objetos prohibidos como mochilas grandes, envases de vidrio, objetos punzocortantes, punteros láser o cinturones con hebillas voluminosas.

Portar una identificación oficial en todo momento.

Identificar desde la llegada las rutas de evacuación, salidas de emergencia y módulos de atención médica.

Acordar un punto de reunión con familiares o amigos en caso de separación.

Asimismo, pidió evitar empujones, correr en los accesos o bloquear pasillos y zonas de circulación.

Especial cuidado con niñas, niños y adultos mayores

Protección Civil también recomendó mantener bajo supervisión permanente a niñas, niños y personas adultas mayores, especialmente en lugares con alta concentración de personas, para prevenir extravíos o accidentes.

De igual manera, hizo un llamado a no subir a bardas, estructuras metálicas, pantallas o mobiliario urbano, debido al riesgo de caídas.

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¿Qué hacer si habrá festejos tras el partido?

En caso de celebraciones al finalizar el encuentro, las autoridades solicitaron mantener el orden y actuar con responsabilidad.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

Designar a un conductor responsable o utilizar transporte público.

Evitar el uso de pirotecnia por el riesgo de incendios y quemaduras.

Respetar los espacios públicos y el mobiliario urbano.

¿A qué número llamar en caso de una emergencia?

La CNPC recordó que, ante cualquier accidente, situación de riesgo o contingencia durante el partido o los festejos, el 911 permanece disponible las 24 horas para atender emergencias y coordinar el envío de los cuerpos de auxilio.

Las autoridades reiteraron que disfrutar del encuentro entre México e Inglaterra puede hacerse de manera segura si la afición adopta medidas preventivas y sigue las recomendaciones oficiales, especialmente en estados como Yucatán, donde se prevén lluvias intensas durante la jornada.