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Comemos Todos en Quintana Roo 2026: Fechas de entrega del apoyo alimentario en julio

A partir del lunes 06 al martes 28 de este mes los beneficiarios podrán acudir a los módulos a recoger su ayuda alimentaria.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

1 min

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Se deberá acudir con la documentación obligatoria al momento de recoger el apoyo
Se deberá acudir con la documentación obligatoria al momento de recoger el apoyo / Especial

Durante este mes de julio se llevará a cabo la entrega del apoyo alimentario correspondiente al tercer bimestre de 2026 del programa Comemos Todos en Quintana Roo.

Las entregas se estarán llevando a cabo a partir del 06 al 28 de julio en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que los beneficiarios deberán acudir de forma puntual, además de llevar consigo la documentación obligatoria.

Para ubicar el módulo correspondiente se debe acceder al sitio oficial

Noticia Destacada

Comemos Todos en Cancún y Playa del Carmen: Fecha de entrega del apoyo alimentario en julio

Tulum (07 y 08)

  • Mar. 07- Domo de la Localidad de Cobá
  • Mié. 08- Domo del Palacio Mpal. Parque Dos Aguas

Isla Mujeres (martes 07)

  • Zona Insular- Domo Deportivo Verde
  • Zona Continental- Casa de los Ejidatarios

Cozumel (Jue. 09 y Vie. 10)

  • Dirección General de Desarrollo Social

Othón P. Blanco (15 al 24)

  • Mié. 15- Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum
  • Jue. 16- Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez
  • Vie. 17- Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo
  • Lu. 20- Domo Dep. Loc. Calderitas
  • Mar. 21- CDC Hábitat III
  • Mié. 22- CDC Hábitat II
  • Jue. 23 y Vie. 24- CDC Hábitat I

Lázaro Cárdenas (lunes 06 de julio)

  • Loc. Valladolid Nuevo
  • Domo del Palacio Municipal
  • Domo Deportivo, Loc. Solferino
  • Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza

Felipe Carrillo Puerto (13 al 22)

  • Lun. 13- Alcaldía de Tihosuco
  • Mar. 14- Nueva Loría
  • Mié. 15- Alcaldía de Chunhuhub
  • Jue. 16- Alcaldía de Noh-Bec
  • Vie. 17- Domo de la Loc. Chun-Yah
  • 20, 21 y 22- ICAT Felipe Carrillo Puerto

Bacalar (08 al 14)

  • Mié. 08- Comedor Comunitario/Loc. La Pantera
  • Jue. 09 Domo Dep. Loc. Pedro A. Santos
  • Vie. 10- Domo Dep. Loc, Blanca Flor
  • Lun. 13- Domo Dep. Loc. Altos de Sevilla
  • Mar. 14. Domo Dep. de la Colosio

José María Morelos (08 a 10)

  • Mié. 06- Alcaldía de Sabán
  • Jue. 09- Domo de la Loc. Kancabchén
  • Vie. 10- Domo, San Juan

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