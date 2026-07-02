Comemos Todos en Quintana Roo 2026: Fechas de entrega del apoyo alimentario en julio

Durante este mes de julio se llevará a cabo la entrega del apoyo alimentario correspondiente al tercer bimestre de 2026 del programa Comemos Todos en Quintana Roo.

Las entregas se estarán llevando a cabo a partir del 06 al 28 de julio en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que los beneficiarios deberán acudir de forma puntual, además de llevar consigo la documentación obligatoria.

Noticia Destacada Comemos Todos en Cancún y Playa del Carmen: Fecha de entrega del apoyo alimentario en julio

Tulum (07 y 08)

Mar. 07- Domo de la Localidad de Cobá

Mié. 08- Domo del Palacio Mpal. Parque Dos Aguas

Isla Mujeres (martes 07)

Zona Insular- Domo Deportivo Verde

Zona Continental- Casa de los Ejidatarios

Cozumel (Jue. 09 y Vie. 10)

Dirección General de Desarrollo Social

Othón P. Blanco (15 al 24)

Mié. 15- Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum

Jue. 16- Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez

Vie. 17- Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo

Lu. 20- Domo Dep. Loc. Calderitas

Mar. 21- CDC Hábitat III

Mié. 22- CDC Hábitat II

Jue. 23 y Vie. 24- CDC Hábitat I

Lázaro Cárdenas (lunes 06 de julio)

Loc. Valladolid Nuevo

Domo del Palacio Municipal

Domo Deportivo, Loc. Solferino

Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza

Felipe Carrillo Puerto (13 al 22)

Lun. 13- Alcaldía de Tihosuco

Mar. 14- Nueva Loría

Mié. 15- Alcaldía de Chunhuhub

Jue. 16- Alcaldía de Noh-Bec

Vie. 17- Domo de la Loc. Chun-Yah

20, 21 y 22- ICAT Felipe Carrillo Puerto

Bacalar (08 al 14)

Mié. 08- Comedor Comunitario/Loc. La Pantera

Jue. 09 Domo Dep. Loc. Pedro A. Santos

Vie. 10- Domo Dep. Loc, Blanca Flor

Lun. 13- Domo Dep. Loc. Altos de Sevilla

Mar. 14. Domo Dep. de la Colosio

José María Morelos (08 a 10)