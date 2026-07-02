Comemos Todos en Quintana Roo 2026: Fechas de entrega del apoyo alimentario en julio

Durante este mes de julio se llevará a cabo la entrega del apoyo alimentario correspondiente al tercer bimestre de 2026 del programa Comemos Todos en Quintana Roo.
Las entregas se estarán llevando a cabo a partir del 06 al 28 de julio en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que los beneficiarios deberán acudir de forma puntual, además de llevar consigo la documentación obligatoria.
Noticia Destacada
Comemos Todos en Cancún y Playa del Carmen: Fecha de entrega del apoyo alimentario en julio
Tulum (07 y 08)
- Mar. 07- Domo de la Localidad de Cobá
- Mié. 08- Domo del Palacio Mpal. Parque Dos Aguas
Isla Mujeres (martes 07)
- Zona Insular- Domo Deportivo Verde
- Zona Continental- Casa de los Ejidatarios
Cozumel (Jue. 09 y Vie. 10)
- Dirección General de Desarrollo Social
Othón P. Blanco (15 al 24)
- Mié. 15- Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum
- Jue. 16- Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez
- Vie. 17- Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo
- Lu. 20- Domo Dep. Loc. Calderitas
- Mar. 21- CDC Hábitat III
- Mié. 22- CDC Hábitat II
- Jue. 23 y Vie. 24- CDC Hábitat I
Lázaro Cárdenas (lunes 06 de julio)
- Loc. Valladolid Nuevo
- Domo del Palacio Municipal
- Domo Deportivo, Loc. Solferino
- Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza
Felipe Carrillo Puerto (13 al 22)
- Lun. 13- Alcaldía de Tihosuco
- Mar. 14- Nueva Loría
- Mié. 15- Alcaldía de Chunhuhub
- Jue. 16- Alcaldía de Noh-Bec
- Vie. 17- Domo de la Loc. Chun-Yah
- 20, 21 y 22- ICAT Felipe Carrillo Puerto
Bacalar (08 al 14)
- Mié. 08- Comedor Comunitario/Loc. La Pantera
- Jue. 09 Domo Dep. Loc. Pedro A. Santos
- Vie. 10- Domo Dep. Loc, Blanca Flor
- Lun. 13- Domo Dep. Loc. Altos de Sevilla
- Mar. 14. Domo Dep. de la Colosio
José María Morelos (08 a 10)
- Mié. 06- Alcaldía de Sabán
- Jue. 09- Domo de la Loc. Kancabchén
- Vie. 10- Domo, San Juan