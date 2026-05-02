Denuncian daño a arrecifes en Riviera Maya por buzos extranjeros sin permisos

Buzos locales denuncian que buzos extranjeros están dañando los arrecifes de coral en la Riviera Maya; ante esta circunstancia, piden la intervención de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para realizar una investigación que permita prevenir y proteger los recursos marinos.

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Por su parte, el presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe” de Playa del Carmen, José Gómez Burgos, dijo que la mayoría de buzos que recorren o exploran los arrecifes de coral son extranjeros y "muchos de ellos no cuentan con permisos de las autoridades de la federación".

El activista Ángel de la Mora Gutiérrez comentó que no hay una regulación efectiva de las actividades marinas, por lo que los recursos naturales se van degradando debido a la excesiva cantidad de visitas. Los pescadores locales cuentan con sus permisos de la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen para realizar sus actividades acuáticas; sin embargo, existe un sobrecupo en zonas arrecifales que está provocando daños a los recursos marinos, relató Mora Gutiérrez.

La sobrecarga de visitas turísticas genera graves riesgos para los arrecifes, pues afectan su estructura física, su salud biológica y su capacidad de regeneración. "Cuando el número de visitantes supera la capacidad de carga del ecosistema, los impactos son acumulativos y a menudo los daños son irreversibles", reveló el activista Carlos Jiménez.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la mayoría de los arrecifes de coral se encuentran en aguas poco profundas cerca de la costa y son vulnerables a los efectos de las actividades humanas. La dependencia señala que muchas de estas prácticas están ligadas al tejido social y económico de las comunidades, pero enfrentan amenazas por desarrollos costeros, el dragado, las artes de pesca destructivas, las anclas de embarcaciones y el mal uso recreativo, como tocar o extraer corales.

Finalmente, Mora Gutiérrez hace un llamado urgente a la Profepa a reforzar acciones para prevenir daños irreversibles a los arrecifes, los cuales representan uno de los principales atractivos de este destino turístico

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JGH