Cecilio Puc Sansores se perfila rumbo al 2027 en Playa del Carmen pese a no lograr victorias electorales

Cecilio Puc Sansores concentra hoy dos capitales: la presidencia del Comisariado Ejidal, que ganó en mayo del 2025 con 179 votos a favor y cero en contra y la militancia de larga data en el PRI local, donde ha sido dirigente municipal y hombre de confianza de Filiberto Martínez Méndez.

Su nombre se menciona entre quienes podrían aspirar a la candidatura del Revolucionario Institucional a la presidencia municipal en el 2027; la radiografía de su trayectoria muestra un cuadro de estructuras campesinas y de operación interna que ha ocupado cargos, pero que no ha logrado convertir esa presencia en victorias electorales, ni en resultados de Gobierno independientes.

Noticia Destacada Pese a quejas, reaparecen bardas de viviendas y negocios con nombres de aspirantes de Morena en Cancún

De la CNC de Borge a la regiduría de la alianza

En diciembre del 2012, cuando Roberto Borge gobernaba Quintana Roo, Puc Sansores tomó protesta como dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina en Playa del Carmen, el acto se realizó en la Casa Ejidal con la presencia del entonces alcalde Filiberto Martínez y desde entonces su perfil quedó ligado al sector campesino del PRI y a la estructura que controlaba el municipio; años después, reapareció como presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor.

En el 2023, en la administración de Lili Campos, Puc Sansores ocupó la octava regiduría y en agosto de ese año renunció al cargo de regidor para asumir la Secretaría General del Ayuntamiento en la recta final de esa administración. El nombramiento ocurrió en el mismo Cabildo en el que Kira Iris San pasó a la Tesorería, fue un movimiento interno de acomodo, no el resultado de una elección ciudadana.

El priista ha ocupado diversos cargos dentro del partido y el Ayuntamiento de Playa del Carmen / Especial

La candidatura que no prosperó

En el 2022 Puc Sansores contendió como candidato del PRI a la diputación local por el Distrito 9, que abarca Playa del Carmen y Tulum, recorriendo colonias donde habló de salud gratuita y de oportunidades, a pesar de ello no logró imponerse y la derrota formó parte del desgaste general del PRI en la entidad.

Desde entonces su proyección se ha sostenido en cargos de estructura, no en el voto popular, por lo que en un partido que en Playa del Carmen ronda apenas el 11 por ciento de intención del voto, según mediciones de este año, esa limitación se vuelve más evidente.

El ejido como nuevo bastión

En mayo del 2025 la asamblea del Ejido Playa del Carmen lo eligió presidente del Comisariado para el periodo 2025-2028. Obtuvo 179 votos y ninguno en contra después de que su único contrincante se retirara. Asumió con el discurso de defender las tierras del núcleo agrario, atender invasiones, así como colaborar con los gobiernos municipal y estatal en el crecimiento ordenado de la ciudad.

El cargo es relevante, ya que el ejido de Playa del Carmen concentra tierra y conflictos históricos de invasión y desarrollo urbano, por lo que controlarlo otorga capacidad de interlocución y de movilización, pero también lo coloca en el centro de las tensiones entre el crecimiento inmobiliario y los derechos agrarios, además que hasta ahora no hay balances públicos de resultados concretos en la resolución de invasiones o en la generación de proyectos productivos para los ejidatarios.

Noticia Destacada Filiberto Martínez Méndez vuelve a perfilarse rumbo a 2027 pese a historial de deuda y obras inconclusas

La proyección hacia el 2027

En un partido reducido y centrado en una sola figura dominante, Cecilio Puc Sansores representa el perfil del operador de estructuras que busca dar el salto a la candidatura municipal, en tanto que su capital es el control del comisariado ejidal, la militancia priista y la lealtad a la estructura de Filiberto Martínez, pero su límite es la ausencia de victorias electorales propias, la falta de una gestión de gobierno con resultados independientes y el hecho de que el PRI en Playa del Carmen ya no es una fuerza competitiva.

La crítica se sostiene en los hechos disponibles, ha ocupado cargos, perdido la única elección en la que contendió de manera directa, opera dentro de un partido que arrastra el peso de administraciones cuestionadas y de una presencia electoral marginal, por lo que en un municipio que exige capacidad de ejecución y resultados, esa trayectoria configura una proyección más de continuidad de estructuras que de renovación.