Padres de familia bloquean carretera en Chumpón; exigen terminar obras en primaria Jacinto Pat

Madres y padres de familia de la escuela primaria Jacinto Pat, de la comunidad de Chumpon, bloquearon la mañana de este jueves la carretera estatal Chumpon-Tepich, en protesta por el abandono de obras en el plantel, situación que, aseguran, se mantiene desde hace más de dos años.

La manifestación inició alrededor de las 5:00 horas, cuando los padres colocaron maderas, palos, piedras y vehículos a la altura del acceso a la localidad para impedir el paso de automóviles particulares, unidades de carga, transporte de personal y otros vehículos que circulaban hacia el norte y sur del estado.

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Los manifestantes colocaron pancartas en las que exigieron una respuesta inmediata de las autoridades y mejores condiciones para los estudiantes. Entre las principales demandas se encuentran la conclusión de un domo y la habilitación de espacios dignos y seguros para los menores.

“Exigimos domo, espacios dignos y seguros para nuestros niños”, se podía leer en una de las pancartas.

Otras madres de familia pidieron que se concluya el domo que permanece pendiente y que se atiendan otras necesidades del plantel, entre ellas la construcción de nuevas aulas y la asignación de un docente para primer grado.

Los manifestantes colocaron maderas, piedras y vehículos sobre la vía para impedir el paso / Justino Xiu Chan

Las familias señalaron que han esperado durante más de dos años una solución por parte de las autoridades estatales, por lo que decidieron recurrir al bloqueo de la carretera para hacer visible su inconformidad y exigir atención a sus demandas.

Las madres y padres de familia advirtieron que mantendrán la manifestación hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades, por lo que hasta el momento permanecen apostados sobre la carretera estatal, afectando la circulación en la zona.