Pareja resultó lesionada tras accidente en motocicleta sobre el Arco Vial de Cancún

Una pareja que circulaba en una motocicleta sufrieron un accidente de tránsito , cuando circulaban sobre el Arco Vial, sufriendo múltiples lesiones.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarles primeros auxilios. El percance ocurrió a la altura de avenida Chetumal en el fraccionamiento Prado Norte.

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Policías municipales acudieron al sitio tras el reporte, posteriormente llegó un perito de la Dirección de Tránsito para tomar conocimiento de lo sucedido.

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