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Pareja resultó lesionada tras accidente en motocicleta sobre el Arco Vial de Cancún

Paramédicos brindaron primeros auxilios a los dos motociclistas tras el accidente registrado en Prado Norte.

Por Leonardo Chacón

17 de sept de 2026

1 min

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Pareja resultó lesionada tras accidente en motocicleta sobre el Arco Vial de Cancún
Pareja resultó lesionada tras accidente en motocicleta sobre el Arco Vial de Cancún / Redes sociales

Una pareja que circulaba en una motocicleta sufrieron un accidente de tránsito , cuando circulaban sobre el Arco Vial, sufriendo múltiples lesiones.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarles primeros auxilios. El percance ocurrió a la altura de avenida Chetumal en el fraccionamiento Prado Norte.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el tramo Cancún-Leona Vicario

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Policías municipales acudieron al sitio tras el reporte, posteriormente llegó un perito de la Dirección de Tránsito para tomar conocimiento de lo sucedido.

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