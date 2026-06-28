Tras acuerdo con la CFE, liberan carretera bloqueada por apagones en Felipe Carrillo Puerto

Luego de que el representante de la Comisión Federal de Electricidad subestación Felipe Carrillo Puerto, firmara una minuta de acuerdo con los habitantes de las comunidades de Santa Rosa y San José Segundo, para que a mas tardar el 8 de junio debería de reflejarse la mejora en el servicio de energía eléctrica, fue liberada la carretera 295 Valladolid – Felipe Carrillo Puerto, en horas de la madrugada de este domingo.

Como se recordará la tarde noche de ayer sábado, los habitantes de la comunidad de Santa Rosa y San José Segundo, cansados de las fallas en el suministro eléctrico y que la gota que derramo el vaso fue que el día de ayer, desde la mañana se había suspendido el servicio y sin que se haya restablecido en la tarde, por lo que los habitantes determinaron tomar acciones necesarias para hacerse escuchar.

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Por lo que los primeros en bloquear la carretera fueron los habitantes de la comunidad de San José Segundo, quienes salieron hasta el entronque con carretera federa para que con piedras, maderas y otros objetos cerraron la carretera federal 295 Valladolid – Felipe Carrillo Puerto, y más tarde cuando los vecinos de la comunidad de Santa Rosa decidieron cerrar la carretera, los de San José determinaron levantar su movimiento y trasladarse a la comunidad de Santa Rosa, para sumarse con ellos.

De acuerdo a información dada a conocer por el Subdelegado de la comunidad de San José Segundo Fredy Chí, indicó que los vecinos de esta localidad, se sumaron al movimiento debido a que ya se encuentran cansados de que en forma constante se registre los apagones y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga mucho por atender esta situación.

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Agregó que la gente se mantuvo en la postura del bloqueo y fue en horas de la madrugada de este domingo cuando llegó el representante de la CFE de la subestación de Felipe Carrillo Puerto, cuando se entabló un dialogo con los mas de 300 manifestantes y finalmente llegar en un acuerdo mismo que fue plasmado en una minuta, en la que destaca el cambio de equipos obsoletos para mejorar la capacidad de servicio, cambio de los postes del entronque a San José Segundo que actualmente se encuentra muy deteriorado, mantener una brigada para atender los fallos que se presenten por la zona, investigar el cobro de 4 pesos en los recibos de los usuarios de Santa Rosa.

De igual manera se acordó que lo acordado se deberá de solventar a más tardar el 8 de julio, solo esta manera los manifestantes decidieron liberar la carretera pero para eso ya había transcurrido ya más de 8 horas bloqueado la carretera y los vehículos que se encontraban varados en el lugar, puedan continuar su viaje, aunque otros buscaron otras alternativas para cruzar la zona, como es la de utilizar la carretera estatal San José Segundo San Ramon y de ahí seguir a la comunidad de Tepich otros determinaron tomar la carretera estatal Santa Rosa – Kampokolche Nuevo hasta incorporarse sobre la carretera que conduce a Valladolid.