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Persecución en el Centro de Mérida: presunto asaltante huye por los techos tras agredir a dos mujeres

Agentes de la Policía Municipal siguieron al sospechoso por calles del Centro de Mérida hasta localizarlo sobre los techos de varios predios.

Por Alejandro Collí

17 de sept de 2026

2 min

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Capturan a presunto asaltante que intentó escapar por los techos del Centro de Mérida
Capturan a presunto asaltante que intentó escapar por los techos del Centro de Mérida / Especial

Momentos de tensión se vivieron en calles del Centro de Mérida, luego que agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre señalado de presuntamente asaltar y agredir físicamente a dos mujeres en la vía pública.

De acuerdo con datos recabados, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 62 y 71, donde el individuo presuntamente interceptó a las dos peatonas para agredirlas y despojarlas de sus pertenencias.

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Tras cometer el atraco, el sujeto emprendió la huida a pie por calles aledañas, en un intento por evadir a los agentes que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Durante su escape, el sospechoso escaló la fachada de una vivienda y continuó desplazándose por los techos de predios contiguos, lo que obligó a los elementos municipales a desplegar un operativo de búsqueda para ubicarlo y evitar que escapara.

Los oficiales siguieron la ruta del individuo hasta localizarlo en la parte superior de varios inmuebles. Luego de realizar maniobras para acceder a los techos y establecer un cerco, lograron acorralarlo y cortar su vía de escape.

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Al verse rodeado, el hombre reaccionado de manera agresiva y opuso resistencia al arresto, por lo que los agentes aplicaron los protocolos correspondientes para someterlo, colocarle candados de mano y trasladarlo a una unidad oficial.

Posteriormente, el detenido fue llevado a la Comandancia del Cuartel Juárez, donde quedó ingresado en las celdas de la Cárcel Municipal, mientras se realizan los trámites correspondientes.

Las autoridades quedaron a la espera de que las afectadas acudan ante la Fiscalía para presentar la denuncia. En ese caso, el Ministerio Público será el encargado de determinar la situación jurídica.

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