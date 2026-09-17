Persecución en el Centro de Mérida: presunto asaltante huye por los techos tras agredir a dos mujeres

Momentos de tensión se vivieron en calles del Centro de Mérida, luego que agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre señalado de presuntamente asaltar y agredir físicamente a dos mujeres en la vía pública.

De acuerdo con datos recabados, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 62 y 71, donde el individuo presuntamente interceptó a las dos peatonas para agredirlas y despojarlas de sus pertenencias.

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Tras cometer el atraco, el sujeto emprendió la huida a pie por calles aledañas, en un intento por evadir a los agentes que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Durante su escape, el sospechoso escaló la fachada de una vivienda y continuó desplazándose por los techos de predios contiguos, lo que obligó a los elementos municipales a desplegar un operativo de búsqueda para ubicarlo y evitar que escapara.

Los oficiales siguieron la ruta del individuo hasta localizarlo en la parte superior de varios inmuebles. Luego de realizar maniobras para acceder a los techos y establecer un cerco, lograron acorralarlo y cortar su vía de escape.

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Al verse rodeado, el hombre reaccionado de manera agresiva y opuso resistencia al arresto, por lo que los agentes aplicaron los protocolos correspondientes para someterlo, colocarle candados de mano y trasladarlo a una unidad oficial.

Posteriormente, el detenido fue llevado a la Comandancia del Cuartel Juárez, donde quedó ingresado en las celdas de la Cárcel Municipal, mientras se realizan los trámites correspondientes.

Las autoridades quedaron a la espera de que las afectadas acudan ante la Fiscalía para presentar la denuncia. En ese caso, el Ministerio Público será el encargado de determinar la situación jurídica.