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Rehabilitan 2 kilómetros de la carretera Kantunilkín–Chiquilá con inversión de 12.9 mdp

La obra, con una inversión de 12.97 millones de pesos, beneficiará a habitantes, trabajadores y visitantes de la zona de Lázaro Cárdenas.

Por Redacción Por Esto!

4 de sept de 2026

1 min

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La rehabilitación busca facilitar el traslado hacia Chiquilá
La rehabilitación busca facilitar el traslado hacia Chiquilá / Especial

Con una inversión de 12.97 millones de pesos, fueron rehabilitados aproximadamente 2 kilómetros del tramo carretero Kantunilkín–Chiquilá, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información los trabajos buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial para quienes utilizan esta vía, además de atender una demanda de las comunidades de la zona.

La rehabilitación también permitirá fortalecer la conexión de esta región con el Tren Maya, además de favorecer el traslado de habitantes, trabajadores y visitantes.

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La carretera Kantunilkín–Chiquilá es utilizada para el traslado de personas y mercancías relacionadas con distintas actividades económicas de la zona, entre ellas el turismo y la pesca.

Con la rehabilitación de este tramo se busca mejorar las condiciones de circulación y facilitar la conexión entre las comunidades y destinos turísticos de Lázaro Cárdenas.

La obra fue realizada con el respaldo del Gobierno Federal y forma parte de las acciones de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad y conectividad en Quintana Roo.

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