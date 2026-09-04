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¡Qué bienvenida! Reciben con música de banda a niños en Escárcega y el video se hace viral

Woody, Jessie y Banda Edición Exclusiva recibieron con música y baile a los alumnos del CAIC Alegría Infantil; el video se volvió viral en Escárcega, Campeche.

Por Redacción Por Esto!

4 de sept de 2026

1 min

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La bienvenida incluyó música de banda en vivo, baile y botargas de personajes infantiles.
La bienvenida incluyó música de banda en vivo, baile y botargas de personajes infantiles. / Show Mundo Mágico Escárcega

Con música en vivo, baile y personajes infantiles, alumnos del CAIC Alegría Infantil tuvieron una bienvenida diferente durante el comienzo del nuevo ciclo escolar en Escárcega.

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El video fue publicado el 1 de septiembre por Show Mundo Mágico Escárcega, empresa dedicada a la animación de eventos, y posteriormente comenzó a circular en redes sociales por la peculiar forma en que los pequeños fueron recibidos.

En las imágenes aparecen Woody y Jessie, personajes de la película Toy Story, bailando y animando a los estudiantes mientras ingresaban acompañados de sus familiares. La celebración estuvo amenizada por Banda Edición Exclusiva, cuyos integrantes interpretaron música en vivo en la entrada del centro infantil.

La combinación de personajes infantiles con música de banda convirtió la llegada de los alumnos en una fiesta. Algunos pequeños y padres de familia se sumaron al baile antes del comienzo de las actividades escolares.

El caso llamó la atención porque, en lugar de una recepción convencional, el CAIC Alegría Infantil preparó un ambiente festivo para acompañar a los niños durante uno de los momentos que puede generarles nervios, especialmente entre quienes acuden por primera vez a clases.

La presencia de Woody, Jessie y la agrupación musical fue uno de los principales factores que impulsaron la difusión del video, pues la escena mezcló el regreso a las aulas con el ambiente de una celebración popular.

JGH

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