Mujer colombiana detenida por homicidio en hotel Solymar de Cancún es puesta a disposición de un juez

La mujer de nacionalidad colombiana que fue detenida por el asesinato de su pareja en el hotel Solymar, el pasado lunes fue puesta a disposición de un Juez de Control por el delito de homicidio calificado, para la resolución de su situación jurídica.

Al concluir las primeras 48 horas para la judicialización del caso, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalaron que el caso fue turnado ante un Juez, para determinar si la imputada es vinculada a proceso, de acuerdo a las pruebas recabadas en la escena del crimen.

Sin embargo, la FGE no ha informado de manera oficial el resultado de las investigaciones que realizaron los elementos de la comandancia de la zona hotelera, quienes se hicieron cargo de este caso reportado la noche del pasado lunes.

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Presumen tintes pasionales

Después de darse a conocer el asesinato de un hombre dentro de una camioneta estacionada, las primeras versiones señalaron que su esposa lo apuñaló en múltiples ocasiones, en un crimen con posibles tintes pasionales.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento del hotel Solymar, ubicado en el kilómetro 18.5 de la zona hotelera, en donde acudieron elementos de la Policía Turística y de la Policía de Investigación de la FGE para iniciar las indagatorias.

De acuerdo con los primeros informes, una pareja, originaria de Colombia, discutió dentro del vehículo estacionado, alrededor de las 22:00 horas del lunes y posteriormente, la mujer sacó un cuchillo y asestó aproximadamente 15 heridas a la víctima, principalmente en el pecho y en el abdomen.

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Los elementos encontraron el cuerpo sin vida en el asiento del conductor y localizaron a la presunta responsable, quien fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

De esta manera, la Fiscalía General del Estado judicializó el caso y en las próximas horas, un Juez de Control realizará la audiencia inicial para iniciar el procedimiento, con el cual se determinará si fue legal la detención de la imputada y si existen los datos suficientes de prueba para la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.