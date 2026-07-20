Denuncian cobros excesivos y presuntas comisiones entre taxistas y hoteles en Tulum

Prestadores de servicios, comerciantes y ciudadanos denunciaron que persisten los cobros de hasta 150 pesos por traslados de apenas cinco minutos, además de presuntos acuerdos entre algunos hoteles, taxistas y establecimientos comerciales para obtener comisiones, prácticas que, advirtieron, afectan la economía de los visitantes y la imagen del municipio.

Los entrevistados señalaron que, aunque el Gobierno Federal ha puesto en marcha medidas para fortalecer la actividad turística, como el acceso gratuito al Parque del Jaguar hacia visitantes nacionales, la reducción de tarifas en la zona arqueológica y nuevas estrategias de movilidad y promoción, estos esfuerzos podrían perder impacto si continúan los abusos en el servicio de transporte.

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Juan Pérez, trabajador del sector, explicó que algunos hoteles recomiendan a determinados operadores de taxi, quienes posteriormente entregan una comisión al personal que canalizó al cliente.

Indicó que ese costo termina reflejándose en una tarifa más elevada para el visitante, lo que perjudica la competitividad del destino.

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Asimismo, denunciaron que algunos conductores trasladan a los turistas a restaurantes o bares específicos a cambio de recibir un porcentaje del consumo, situación que, afirmaron, incrementa los precios finales.

Ante ello, solicitaron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Turismo, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y el Sindicato de Taxistas refuercen la vigilancia para evitar estas prácticas.