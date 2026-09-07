Detectan sedimentos con presunto olor a aguas negras frente a Playa 88 en Playa del Carmen

Sedimentos con presunto olor a aguas negras fueron detectados en el fondo del mar, a la altura de Playa 88, en Playa del Carmen, donde también se observaron partículas flotantes en una zona de pasto marino que sirve de hábitat para tortugas verdes, situación que representa un posible riesgo para el ecosistema marino y la barrera arrecifal, señalaron activistas ambientales.

La activista María Cos relató que durante una inmersión en la zona detectó sedimentos en el fondo marino con partículas que, aseguró, desprendían un olor similar al drenaje, además de otros residuos flotantes que se encontraban sobre el área de pasto marino.

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“Buceaba en la zona y descubrí sedimento en el fondo del mar, partículas que huelen a drenaje y otras partículas flotantes, como hongos. Esto se aprecia donde está el pasto marino, donde viven las tortugas”, relató.

Cos aclaró que no tiene certeza sobre el origen de los contaminantes; sin embargo, sostuvo que el olor observado es similar al de aguas residuales y advirtió sobre el posible impacto que tendría esta contaminación debido a la cercanía con la barrera arrecifal.

“No estoy segura de dónde provienen las aguas negras, pero sí son aguas negras porque huele a drenaje. Esto es preocupante porque frente a este polígono Chen-Zubul está la barrera arrecifal; es una grave amenaza y debe ser atendida por las autoridades”, señaló.

Especialistas señalaron que la contaminación de los sistemas subterráneos puede terminar afectando los ecosistemas marinos. / Especial

Piden investigar posible contaminación marina

Ante esta situación, el activista Roger Mendoza consideró que lo observado representa un “foco rojo” y pidió a las autoridades ambientales realizar una investigación para determinar el origen y composición de los sedimentos detectados.

“Hago un llamado a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inicien una investigación a fondo sobre estas muestras de contaminación que representan un riesgo para las especies marinas”, manifestó.

Por su parte, José Urbina Bravo, activista y buzo de Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, señaló que existe una conexión entre los sistemas subterráneos de la ciudad y el mar, por lo que los contaminantes que ingresan al subsuelo pueden terminar afectando los ecosistemas marinos.

Explicó que, de acuerdo con las observaciones realizadas en cenotes urbanos, se han detectado indicadores de contaminación asociados con aguas residuales, situación que, a su consideración, puede repercutir en los arrecifes debido a la conectividad del sistema subterráneo.

“Los focos rojos están encendidos; por tanto, es urgente atender el problema desde la raíz”, refirió el buzo.

Guillermo DChristy, investigador de Cenotes Urbanos, informó que recientemente se detectó contaminación en cenotes ubicados dentro de la mancha urbana de Playa del Carmen, con presencia de contaminantes que afectan la calidad del agua.

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Aguas residuales pueden afectar los arrecifes

La bióloga Aleyda Santos explicó que las aguas residuales pueden deteriorar los ecosistemas marinos debido a la presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo, los cuales favorecen un crecimiento excesivo de algas.

Señaló que estas algas pueden cubrir los corales y bloquear la luz solar que necesitan para sobrevivir, mientras que las bacterias fecales y otros microorganismos presentes en aguas residuales pueden debilitar los sistemas coralinos y favorecer la aparición de enfermedades y otros organismos perjudiciales.

Asimismo, explicó que la descomposición de materia orgánica consume oxígeno del agua, lo que puede alterar las condiciones del ecosistema y afectar a peces, crustáceos y otras especies que habitan en los arrecifes.

Los especialistas y activistas coincidieron en la necesidad de determinar el origen de los contaminantes y realizar estudios que permitan conocer su composición y el posible impacto que tienen sobre el pasto marino, las tortugas y la barrera arrecifal frente a Playa del Carmen.