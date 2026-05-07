Vecinos de Azul Bonampak bloquean avenidas en Cancún por colapso de drenaje y desbordamiento de aguas negras

Habitantes del fraccionamiento Azul Bonampak, ubicado en la Supermanzana 247, realizaron la noche de este jueves un cierre vial en el cruce de las avenidas Lombardo Toledano y Tules, en protesta por el constante desbordamiento de alcantarillas y drenajes que, aseguran, lleva varios días afectando a decenas de familias dentro de sus viviendas.

De acuerdo con los vecinos inconformes, el problema se agravó durante los últimos días debido a la falta de mantenimiento en la red sanitaria, situación que provocó que aguas residuales comenzaran a salir por registros y tuberías al interior de los domicilios, generando malos olores, contaminación y riesgo sanitario para niños y adultos mayores.

Los manifestantes señalaron que, pese a los múltiples reportes realizados a la autoridad encargada del sistema de alcantarillado y drenaje, hasta el momento no habían recibido una solución definitiva, por lo que decidieron cerrar ambos sentidos de la avenida Tules, en su cruce con Lombardo Toledano, como medida de presión para exigir atención inmediata.

Con pancartas y colocando objetos para impedir el paso vehicular, los colonos permanecieron durante varias horas sobre la vialidad, lo que ocasionó un severo congestionamiento en la zona, principalmente para automovilistas y unidades del transporte público que circulaban hacia diferentes puntos de la ciudad.

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Conductores tuvieron que buscar rutas alternas debido a que el tránsito permaneció completamente detenido en ambos sentidos, provocando largas filas de vehículos y retrasos durante gran parte de la noche. Algunos ciudadanos manifestaron su molestia por el cierre; sin embargo, otros respaldaron la protesta al considerar que el problema sanitario representa un riesgo grave para las familias afectadas.

Los vecinos denunciaron que las aguas negras ya ingresaron a patios, baños y áreas comunes de varias viviendas, además de que temen la aparición de enfermedades por la acumulación de residuos y el constante contacto con el drenaje colapsado.

Asimismo, exigieron la presencia de personal operativo para realizar trabajos urgentes de desazolve y reparación de la red sanitaria, así como un programa permanente de mantenimiento que evite que esta situación vuelva a repetirse durante la temporada de lluvias.