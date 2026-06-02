Reportan fuga de agua sin atención en la zona hotelera de Cancún

Una fuga de agua en el Retorno del Rey en el kilómetro 14.5 de la zona hotelera de Cancún desperdicia cientos de litros desde hace una semana, sin que hasta el momento se haya atendido. El encharcamiento y la fuga debajo del pavimento está dañando la calle y por la misma agua el suelo se está llenando de limo, que es resbaloso para los neumáticos. El encharcamiento abarca toda la curva y parte de la calle entre los hoteles Secrets y Hard Rock, además de darle un mal aspecto al acceso a la playa pública Ballenas.

Con un charco que se escurre por decenas de metros, casi por llenar al Blvd. Kukulcán, la magnitud de esta fuga es importante, ya que afecta el camino hacia estos hoteles, además de que volvió resbaloso el pavimento por el limo y musgo que se formó, por lo que los automóviles deben reducir la velocidad, y lo mas agravante es que es en una curva cerrada.

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Trabajadores de los hoteles mencionan que esta situación ya tiene hasta una semana sin atención, y temen que la magnitud de la fuga siga empeorando, y como lo refieren, el daño ya será irreversible, porque la humedad ocasionará baches que destrozarán el Rtno. del rey, lo que afectará aun más la imagen que perciben los turistas y bañistas que se hospeden en el hotel Secrets, Hard Rock, o bañistas en Playa Ballenas.

“La fuga ya tiene muchos días así, y el suelo ya se está poniendo resbaloso por el musgo y limo que está creciendo por la humedad, y nadie viene a repararlo. La calle se va a romper y será una mala imagen que se llevarán los huéspedes de los hoteles” mencionó el trabajador Josué.

El problema se registra entre los hoteles Secrets y Hard Rock, así mismo afecta el acceso a Playa Ballenas / Erick Romero

En la misma calle, hay una coladera cuya tapa se ha hundido, y también en ocasiones brotan aguas negras, que ocasionan malos olores y peor imagen del destino turístico. Por el encharcamiento, no puede ser vista a tiempo y los autos que caen en el se aporrean con la posibilidad de dañarse.

Por si no fuera poco, hay otra fuga unos cientos de metros más adelante sobre el Blvd. Kukulcán que emerge debajo de las banquetas y el área verde aledaña. El agua brota en un chorro constante que inunda el pastizal, y también parte de la avenida, donde tampoco se ve mayores atenciones o intenciones de repararla.

Mientras tanto, cientos de litros de agua se pierden al dia por estas fugas, que por sus consecuencias amenazan por deteriorar una importante calle que es acceso para hoteles, condominios y playa publica, que de no atenderse generará baches y oquedades que afectan la imagen de la Zona Hotelera.