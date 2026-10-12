Winjet suspende cruce de las 21:00 horas entre Cozumel y Playa del Carmen

La naviera Winjet suspenderá a partir de hoy el cruce marítimo de las 21:00 horas entre Cozumel y Playa del Carmen, una decisión que reducirá las opciones de traslado para los habitantes que necesitan regresar a la isla por la noche. El ajuste se suma a la eliminación previa de la salida de las 6:00, utilizada por trabajadores y estudiantes que viajan diariamente al continente y que advierten afectaciones en sus actividades escolares y laborales.

David Hernández, trabajador que viaja a Playa del Carmen, señaló que la reducción de horarios puede complicar el cumplimiento de las jornadas laborales. “Hay personas que tienen que salir temprano para llegar a tiempo al trabajo. Si quitan una salida, toca buscar cómo acomodar los horarios y eso puede significar levantarse antes o perder más tiempo en el traslado”, comentó.

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La modificación aparece en el itinerario de la empresa y, de acuerdo con la información disponible, estaría relacionada con la baja afluencia de pasajeros en ese horario. La suspensión se plantea como temporal, aunque no se ha establecido una fecha para reanudar el servicio. La última salida de la naviera será a las 20:30 horas.

La disminución de frecuencias afecta la organización de quienes viajan por motivos laborales, educativos, médicos o para realizar trámites. Para estos usuarios, el ferry constituye una conexión indispensable entre la isla y Playa del Carmen, pues no existe una alternativa terrestre para cubrir el trayecto.

Daniel Páez, estudiante que se traslada al continente, consideró que los cambios pueden perjudicar sus actividades académicas. “Los horarios de clases no siempre coinciden con las salidas disponibles. Si se reduce el número de cruces, hay menos margen para organizar el día y regresar a casa sin tener que esperar demasiado”, expresó.

Isabel Rodríguez, comerciante del centro, indicó que el transporte marítimo también es necesario para abastecerse o realizar gestiones fuera de la isla. “No todos viajan por turismo. Muchos tenemos pendientes en Playa del Carmen y dependemos de los barcos. Cuando hay menos horarios, debemos reorganizar las actividades y, en ocasiones, gastar más”, señaló.

Trabajadores, estudiantes y comerciantes deberán ajustar sus horarios ante la reducción de frecuencias entre la isla y tierra firme / Especial

René Hurtado, quien trabaja en el municipio vecino, pidió que las empresas expliquen las modificaciones y las alternativas disponibles. “Se entiende que las navieras revisen sus costos, pero también deberían considerar a quienes utilizan el servicio todos los días. Sería importante conocer si la suspensión será temporal y cuándo podría recuperarse el horario”, comentó.

Según la información disponible, otras compañías que operan la ruta ya habían dejado de ofrecer el cruce de las 21:00 horas. La decisión de Winjet reduce las posibilidades de viajar por la noche, aunque no se han difundido cifras sobre el número de pasajeros que utilizaban esa salida.

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Las modificaciones en las frecuencias se comunican a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo durante las reuniones semanales con las navieras. Sin embargo, la dependencia administra el recinto portuario de San Miguel y no tiene facultades para obligar a las empresas a mantener una salida determinada, pues las decisiones operativas corresponden a cada compañía.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado cuándo podría restablecerse el cruce nocturno. Mientras tanto, los pasajeros deberán organizar sus traslados conforme a los horarios disponibles, en un escenario que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con frecuencias compatibles con las actividades cotidianas de la población insular.