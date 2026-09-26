Vinculan a proceso a Alonso “N”, presunto implicado en el triple homicidio de Valle Verde, Cancún

Alonso “N”, señalado como presunto autor material del triple homicidio ocurrido en la colonia irregular Valle Verde, fue vinculado a proceso luego de ser detenido con varios envoltorios de marihuana, por lo que también enfrenta cargos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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Los hechos que lo relacionan con los homicidios ocurrieron el 11 de agosto, cuando una agresión con arma de fuego en la colonia irregular Valle Verde dejó un saldo de tres personas muertas y dos más heridas.

De acuerdo con las investigaciones, Alonso “N” habría participado directamente en el ataque armado. Su detención ocurrió en la calle 32 Poniente de la Supermanzana 9, donde agentes de seguridad encontraron entre sus pertenencias diversos envoltorios con hierba seca, presuntamente marihuana.

El Juez de Control determinó vincularlo a proceso por posesión simple de marihuana y le impuso prisión preventiva por un año, mientras continúan las investigaciones complementarias por su posible responsabilidad en la ejecución multitudinaria.

Alonso “N” es el cuarto detenido relacionado con la agresión en Valle Verde. Previamente fueron capturados Víctor Alejandro “N”, Moisés Arturo “N” y Valdemar Arcángel “N”, quienes fueron asegurados en flagrancia sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la Supermanzana 57, y posteriormente procesados por las autoridades correspondientes.

JGH