Investigan posible confusión de víctimas tras ataque armado en el fraccionamiento Corales de Cancún

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la noche de ayer en el fraccionamiento Corales, en la Supermanzana 77, donde se registró una intensa movilización de las corporaciones policiacas.

Los primeros reportes señalaron que se escucharon más de 15 disparos en el estacionamiento de un conjunto de edificios de la manzana 12, a unas dos cuadras de la avenida Bonampak, alrededor de las 20:20 horas, lo que generó alarma entre los habitantes.

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En un primer momento se informó que las víctimas eran dos mujeres; sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de un hombre y una mujer, quienes perdieron la vida en el lugar.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, junto con integrantes de otras corporaciones, desplegaron un operativo para tratar de localizar a los responsables del ataque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer se había reunido con un joven que se dedica a impartir clases de ballet, debido a que preparaba los XV años de su hija, cuando ocurrió la agresión armada.

Los habitantes solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. Al llegar, los paramédicos valoraron a las víctimas y confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena para permitir las diligencias del personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios para integrar la investigación.

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Familiares de las víctimas llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor ante la pérdida de sus seres queridos. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes.

Entre las versiones surgidas en torno al doble homicidio está la posibilidad de que los agresores se hayan confundido de víctimas, pues presuntamente buscaban a otras dos personas con quienes tenían cuentas pendientes. Esta versión deberá ser verificada por las autoridades encargadas de las investigaciones.