Por delitos sexuales y violencia familiar detienen y vinculan a seis personas en Quintana Roo

Un total de seis personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en delitos de abuso sexual, violación y violencia familiar en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Tulum y Playa del Carmen, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades mostraron las fichas de cuatro de los seis detenidos, identificados como Arnold “N”, de 63 años; Diego “N”, de 23 años; Natividad “N”, de 35 años, y Jesús “N”, de 31 años, quienes enfrentan investigaciones por hechos distintos.

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En el caso de Arnold “N”, originario de Chiapas, se cumplimentó una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una estudiante de 16 años, en el municipio de Othón P. Blanco.

Por otra parte, Diego “N”, de 23 años y originario de Quintana Roo, fue detenido en Valladolid, Yucatán, en colaboración con la Fiscalía de esa entidad. Se le investiga por los delitos de violación y violencia familiar en agravio de su hijastra de dos años, por hechos ocurridos en el municipio de Benito Juárez.

Asimismo, Natividad “N”, de 35 años y originario de Tabasco, fue aprehendido por su probable participación en el delito de violación en agravio de su hija de 10 años, en Benito Juárez.

El cuarto detenido presentado fue Jesús “N”, de 31 años y originario de la Ciudad de México, quien enfrenta una investigación por el delito de violencia familiar en agravio de su hija de siete años, en el municipio de Tulum.

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La Fiscalía indicó que las detenciones se realizaron mediante acciones coordinadas entre la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las corporaciones municipales para atender delitos sexuales contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Los seis detenidos fueron vinculados a proceso por jueces de control, quienes les impusieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan los procedimientos judiciales.